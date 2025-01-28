Магнитогорское «Притяжение» получило премию правительства РФ в области туризма

Награду вручил Дмитрий Чернышенко

Проект «Притяжение» в Магнитогорске получил премию правительства РФ в области туризма. Он вошел в список победителей, который утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В церемонии награждения в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» участвовал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Победителям вручили денежный приз — 1 миллион рублей, сообщается на сайте кабинета министров. Награду получил директор «Территории Притяжения» в 2019-2024 годах Руслан Новицкий.

Проект «Притяжение» предусматривает комплексную застройку с социальными, спортивными и культурными объектами. Территория является площадкой для массовых фестивалей. С 2019 по 2024 год объем инвестиций превысил 15 миллиардов рублей. «Притяжение» строят по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Работы начались в 2020 году, они рассчитаны на пять лет. Общественное пространство займет 400 гектаров. Проект строительства включает создание функциональных зон для спорта, отдыха и развлечения в южной части города на месте бывшего теплично-садового совхоза. Три очереди парка открыли в День металлурга в 2022, 2023 и 2024 годах. «Притяжение» имеет разные награды, а осенью 2024-го его признали лучшим в конкурсе инфраструктурных проектов.

Кроме него, лауреатами премии стали авторы еще девяти успешных проектов. Все они внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. По словам Дмитрия Чернышенко, премия правительства отмечает лучшие отраслевые практики и высокопрофессиональный подход к работе. Проекты лауреатов не только эффективны с точки зрения бизнеса, они меняют жизнь людей к лучшему.