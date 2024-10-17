Магнитогорское «Притяжение» признали лучшим в конкурсе инфраструктурных проектов

Курорт удостоен премии «Импульс» от газеты «Ведомости»

Городской курорт в Магнитогорске стал победителем премии «Импульс». Это ежегодная премия от газеты «Ведомости» в области реализации инфраструктурных проектов. «Притяжение» признано лучшим в категории «Проект года в области социальной инфраструктуры», сообщает сайт ММК.

«Притяжение» представляет собой уникальный городской курорт площадью 400 гектаров, который включает современные спортивные, образовательные, культурные и развлекательные объекты. Основной принцип проекта — создание комфортной среды для людей всех возрастов и интересов, включая безбарьерные условия для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

«Только в 2023 году территорию курорта посетили более 2,3 миллиона человек. Реализация проекта продолжается, в планах строительство еще множества объектов социального назначения, а также комфортного современного жилья», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Проект соответствует стратегии развития Магнитогорска и Челябинской области, акцентируя внимание на внутреннем туризме. Кроме того, «Притяжение» служит уникальной площадкой для социальных взаимодействий, занятий спортом и раскрытия творческого потенциала молодежи с помощью цифровых технологий.

На текущий момент завершены три очереди, на которых освоено более 200 гектаров. Здесь расположены универсальная спортивная зона, роллер-парк, детские площадки, пешеходный бульвар, обзорный холм с всесезонными трассами для горных лыж, 40 километров дорожек для различных видов спорта, озеро с водопадами и видовым мостом, мультимедийная мастерская, точки питания и кадровый центр. Одной из главных достопримечательностей стал светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», занимающий площадь 3500 квадратных метров. В настоящее время активно строится крытый детский центр, а в будущем планируется создание термального комплекса, хоккейной академии, многофункционального медицинского центра, гостиничного комплекса и жилого квартала.