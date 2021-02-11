Магнитогорский миллиардер из списка Forbes призвал россиян отказаться от ипотеки

Игорь Рыбаков назвал ее современной формой рабства

«Самое страшное вот в чем: пока ты привязан к этой „плантации“, ты начинаешь испытывать страхи потери рабочего места, кредитной репутации... Ты так зависишь от этих выплат, что перестаешь думать рационально — так, как тебе выгодно»,

— заявил Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале.



«Квартиру следует воспринимать исключительно как место, в котором ты спишь. Это шкаф для спанья, не следует воспринимать квартиру как место для жизни»,

— считает миллиардер.

