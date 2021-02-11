Уроженец Магнитогорска, один из самых богатых людей России по версии журнала Forbes Игорь Рыбаков призвал россиян отказаться от ипотеки. Покупку жилья в кредит он назвал современной формой рабства.
«Самое страшное вот в чем: пока ты привязан к этой „плантации“, ты начинаешь испытывать страхи потери рабочего места, кредитной репутации... Ты так зависишь от этих выплат, что перестаешь думать рационально — так, как тебе выгодно», — заявил Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале.
По мнению Рыбакова, сегодня люди берут ипотеку, становясь жертвой общественных стереотипов: иметь квартиру среди россиян считается чем-то сакральным. Кроме того, они поддаются на красивую рекламу банков, которая утверждает, что платить ипотеку так же просто, как снимать жилье. Однако это опровергают математические расчеты.
Если люди берут ипотеку на много лет, они фактически отдают банку стоимость нескольких квартир. Если семья готова погасить ипотеку за несколько лет, это значит, она могла бы купить квартиру, накопив полную сумму. При покупке жилья в кредит такие люди теряют большие деньги на страховке и процентах.
В качестве альтернативы ипотечному займу Рыбаков посоветовал россиянам работать над повышением своих доходов и копить деньги, чтобы выплатить стоимость квартиры сразу. Либо брать жилье в рассрочку. Еще один вариант — становиться участником жилищно-строительных кооперативов.
Ранее Рыбаков заявил, что брать квартиру в аренду гораздо выгоднее и дешевле.
«Квартиру следует воспринимать исключительно как место, в котором ты спишь. Это шкаф для спанья, не следует воспринимать квартиру как место для жизни», — считает миллиардер.
В январе 2020 года Игорь Рыбаков подарил школе в Магнитогорске, где когда-то учился, миллион долларов на создание целевого капитала. Капитал передали в управление профессиональной компании. Каждый год школа может получать доход с этих денег и направлять его на развитие интересных проектов и на поддержку учителей и учеников.
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