Три учителя из Магнитогорска получат в подарок по 560 тысяч рублей от миллиардера из списка Forbes

Когда-то бизнесмен учился в местной школе, а год назад выделил целевой капитал на ее поддержку

В магнитогорской школе № 56 выбирают трех педагогов, которые внесли особенный вклад в становление школьников. Имена победителей премии «Учитель — сердце школы» должны назвать ученики. Голосование уже открыто на сайте образовательной организации и продлится до 25 января. Имена победителей будут объявлены в феврале. «Ваш голос станет благодарностью учителю и получит материальное воплощение. Обязательно проголосуйте и расскажите об этой возможности своим одноклассникам», — обращается к выпускникам дирекция школы. Каждого, кто примет участие в голосовании, обещают пригласить на торжественную церемонию вручения премий. Многие задаются вопросом: а откуда у школы такие деньги? Отвечаем: их выделил выпускник-миллиардер Игорь Рыбаков. В январе прошлого года бизнесмен из списка Forbes подарил школе, где когда-то учился, миллион долларов на создание целевого капитала. Капитал передали в управление профессиональной компании. Каждый год школа может получать доход с этих денег и направлять его на развитие интересных проектов и на поддержку учителей и учеников. Игорь Рыбаков занимает 96-ю позицию в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2020 году. Рыбаков — промышленник, технологический предприниматель и филантроп. Также известен как автор книг, актер кино, шоумен, певец и продюсер.

