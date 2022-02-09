Магнитогорские ученые разработали нового робота для открытого космоса

Он должен облегчить работу экипажа за бортом

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«Теледроид» — это новый антропоморфный робот, надо созданием и совершенствованием которого трудятся ученые НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска и Российско-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева. Госкорпорация «Роскосмос» представила прототип антропоморфного робота нового поколения для работ в открытом космосе. Фотографии и видео, а также 3D-модель робота выложили на сайте корпорации.

В НПО «Андроидная техника» разработали двигатель для робота космического назначения. Робот-космонавт для внекорабельной деятельности должен быть полностью готов к 2025 году. Предполагается, что «Теледроидом» будут управлять не только с МКС, но и с Земли.

На магнитогорском предприятии запущено производство нового, девятого типоразмера — AT Drive 38*12. Конструкция электродвигателей предприятия позволяет его применять в условиях агрессивной среды, которой для человека является открытый космос. Электродвигатель вошел в состав научной аппаратуры робота «Теледроид».

«Он сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме. В перспективе такой помощник должен существенно сократить необходимое время пребывания человека в опасной среде и облегчить работу за бортом базы на поверхности планеты, освободив экипаж для решения иных задач», — сообщили в Роскосмосе.