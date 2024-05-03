Алексей Текслер: «Предлагаю финал конкурса „Инженерные кадры России“ ежегодно проводить в Челябинске»

На соревнования приехали представители 53 регионов страны

Сегодня, 3 мая, в Челябинске стартовал финальный этап конкурса «Инженерные кадры России» (ИКаР), участие в котором принимают более 650 ребят из 53 регионов страны. Выставку с молодежными инженерными изобретениями посетил глава региона Алексей Текслер, который предложил закрепить за Челябинском право ежегодного проведения финала конкурса. В приветственном слове к участникам торжественной церемонии открытия финальных соревнований ИКаР Алексей Текслер отметил важность подготовки инженеров для региона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Челябинская область — промышленный регион, инженерный. Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые талантливые кадры приходили работать на наши предприятия, поэтому поддерживаем конкурс „Инженерные кадры России“ и в целом молодежное инженерное движение. Сегодня здесь присутствуют представители промышленных предприятий, вузов, техникумов и колледжей. Хочется, чтобы наши ребята и те, кто впервые приехали к нам в регион, обратили внимание на программы обучения. Сегодня область активно поддерживает и развивает инженерное направление. У нас действительно в регионе сформирована одна из лучших инженерных школ страны», — уточнил глава региона.

Он отметил, что к молодежному инженерному движению уже присоединились дошкольники, для которых организованы занятия робототехникой в детских садах.





На выставке команды ребят 4—5 лет презентовали свои первые работы — частную сыроварню, сортировочный комплекс, кондитерскую фабрику из лего-деталей.

«Конкурс ИКаР зародился в Челябинской области, мы проводим его на постоянной основе. Думаю, что и дальше продолжим оставаться центром этого движения. Предлагаю каждый год финал конкурса проводить в Челябинске, мы сейчас с организаторами эту тему обсуждаем. Наша задача — чтобы талантливые молодые инженеры, которые еще со школьных лет определились с профессией, оставались в регионе», — прокомментировал Алексей Текслер.

В рамках финального этапа конкурса ИКаР участники представили свои лучшие проекты на специальной выставке. Глава региона осмотрел экспозицию работ молодых инженеров из разных регионов страны.





Так, ребята из команды «Арматура» (Челябинск) презентовали проект модернизированного прокатного стана, который они подготовили совместно с Челябинским металлургическим заводом. По словам педагога Дома юношеского технического творчества Альбины Хакимовой, работа над проектом длилась почти год.

«У меня папа работает на ЧМК, я много знаю про завод, про труд рабочих. Я со второго класса занимаюсь конструированием. Когда вырасту, точно пойду в металлурги!» — говорит учащийся Валерий Петалия.





Другой проект — автоматическая система пожаротушения, разработанная командой ребят из лицея № 120 по техзаданию Челябинского кузнечно-прессового завода.

«Мы работаем с искусственным интеллектом, который позволяет обнаружить очаг возгорания на производстве. Уже затем подключается автоматическая система тушения огня. Все работает в автоматическом режиме», — рассказал Алексею Текслеру капитан команды Всеволод Пашнин, презентуя проект команды.





Открытие выставки ИКаР показало, что инженерами в Челябинской области мечтают стать не только мальчишки. По словам педагога Краснооктябрьской школы (Аргаяшский район) Альберта Исламова, в школьной команде из четырех человек — три девочки.





«Девчонки у нас и сверлить умеют, и винтики крутят сами. Им интересно — это главное. Вместе мы разработали сеялку для точного высева семян, которая работает в автоматическом режиме. Это очень востребованное оборудование на селе сегодня, но пока оно представлено только зарубежными марками. Мы разработали свою, надеемся, что когда-нибудь внедрим в своем регионе», — говорит Альберт Исламов.

Сортировочный центр для шпал презентовала на финале ИКаР команда учащихся Образовательного центра № 7 Челябинска. Ребята впервые в этом году приняли участие в конкурсе и прошли на федеральный этап. По словам капитана Дмитрия Хайбуллина (на фото слева), проект разрабатывали все вместе — это командный труд: собирались после уроков и по выходным.





Для ребят конкурс — не только возможность презентовать проект, но и весело провести время. Атмосфера на конкурсе по-настоящему молодежная.





«В целом по стране движением ИКаР объединено свыше 6 тысяч человек. Конкурс позволяет по-новому посмотреть на инженерное дело. Он популяризирует созидательный труд, показывает возможности промышленных предприятий. Ребята с другим отношением подходят к выбору профессии. ИКаР выстраивает взаимодействие с промпредприятиями региона, которые таким образом формируют на перспективу кадровый состав», — отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

По словам директора регионального Центра технического творчества Владислава Халамова, в прошлом году финал конкурса проходил в «Сколково», но впервые идея проведения конкурса зародилась именно в Челябинске.





«Ребята на конкурсе знакомятся с работой предприятий, оборудованием, технологическими процессами и даже сотрудниками заводских коллективов, поэтому в дальнейшем их выбор профессии очевиден. В конкурсе участвуют все — от дошколят до абитуриентов. Охват движением ИКаР очень большой, но в планах сделать его еще больше»,— говорит Владислав Халамов.