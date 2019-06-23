Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.13 -0.26 71.35 -0.2
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Магнитогорск превратился в Ниццу на снимках уральского фотографа

Магнитогорск превратился в Ниццу на снимках уральского фотографа

По-новому взглянуть на город металлургов удалось во время «Фотофеста».
сегодня в 13:07
  |  Общество

Новый взгляд на Магнитогорск подарил жителям Южного Урала фотограф Василий Яковлев. Он приехал в город металлургов на «Фотофест 2019», где рассказывал, как сделать впечатляющие фотографии с помощью дронов. Практически Василий Яковлев подкрепил информацию на фотомарафоне, продемонстрировав необычные ракурсы, с которых снята жизнь обычного города в Челябинской области. По мнению уральского фотографа, Магнитогорск иногда напоминает Ниццу.

Магнитогорск красивый город. В нем впечатляет многое — прекрасно сохранившаяся величественная сталинская архитектура, большое количество парков с обилием зелени, чистая благоустроенная набережная с классным пляжем, могучая река Урал. С высоты городской пляж не узнать, ну прямо Ницца, а не Магнитогорск. — поделился впечатлениями Василий Яковлев.

На кадрах, сделанных фотографом, запечатлен монумент «Тыл фронту», новый «Парк Победы» с катающимися там велосипедистами, стадион Магнитогорска, набережная на реке Урал, городские дворики.

Также Василий Яковлев отметил, что фотографии ночного Магнитогорска особенно красивы в черно-белой обработке.

Общество
Челябинец снял серию фотографий по мотивам творчества Рене Магритта
15.05.2019
Челябинец снял серию фотографий по мотивам творчества Рене Магритта
Общество
Парад Победы на площади Революции в Челябинске. Фоторепортаж
09.05.2019
Парад Победы на площади Революции в Челябинске. Фоторепортаж
Общество
В Челябинске открылась фотовыставка «Герои среди нас»
07.05.2019
В Челябинске открылась фотовыставка «Герои среди нас»
Общество
Южноуральцы делятся фотографиями заснеженных городов
17.04.2019
Южноуральцы делятся фотографиями заснеженных городов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Политика
сегодня в 18:34
Главе Челябинска Владимиру Елистратову пророчат отставку
Происшествия
Буйный пациент пытался задушить фельдшера «скорой» в Челябинске
сегодня в 15:50
Буйный пациент пытался задушить фельдшера «скорой» в Челябинске
Общество
Опасную поездку на крыше автомобиля сняли на видео в Челябинской области
сегодня в 14:35
Опасную поездку на крыше автомобиля сняли на видео в Челябинской области
Происшествия
Мотоциклист не поделил дорогу с такси в центре Челябинска
сегодня в 14:11
Мотоциклист не поделил дорогу с такси в центре Челябинска
Общество
Лось перебежал дорогу автомобилистам в микрорайоне Челябинска
сегодня в 13:36
Лось перебежал дорогу автомобилистам в микрорайоне Челябинска
Общество
Магнитогорск превратился в Ниццу на снимках уральского фотографа
сегодня в 13:07
Магнитогорск превратился в Ниццу на снимках уральского фотографа
Общество
Новорожденных котят нашли под капотом туристы из Челябинска
сегодня в 12:05
Новорожденных котят нашли под капотом туристы из Челябинска
Хоккей
4 южноуральских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ
сегодня в 11:24
4 южноуральских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6