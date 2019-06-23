/ Магнитогорск превратился в Ниццу на снимках уральского фотографа

По-новому взглянуть на город металлургов удалось во время «Фотофеста».

Новый взгляд на Магнитогорск подарил жителям Южного Урала фотограф Василий Яковлев. Он приехал в город металлургов на «Фотофест 2019», где рассказывал, как сделать впечатляющие фотографии с помощью дронов. Практически Василий Яковлев подкрепил информацию на фотомарафоне, продемонстрировав необычные ракурсы, с которых снята жизнь обычного города в Челябинской области. По мнению уральского фотографа, Магнитогорск иногда напоминает Ниццу.

Магнитогорск красивый город. В нем впечатляет многое — прекрасно сохранившаяся величественная сталинская архитектура, большое количество парков с обилием зелени, чистая благоустроенная набережная с классным пляжем, могучая река Урал. С высоты городской пляж не узнать, ну прямо Ницца, а не Магнитогорск. — поделился впечатлениями Василий Яковлев.

На кадрах, сделанных фотографом, запечатлен монумент «Тыл фронту», новый «Парк Победы» с катающимися там велосипедистами, стадион Магнитогорска, набережная на реке Урал, городские дворики.

Также Василий Яковлев отметил, что фотографии ночного Магнитогорска особенно красивы в черно-белой обработке.