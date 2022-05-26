Магистрант из Челябинска Яна Ким победила в ежегодном рейтинге Forbes

Одна из самых перспективных россиянок до 30 лет стала лучшей в номинации «Наука и технологии»





«Представляем победителей ежегодного рейтинга „30 до 30“. Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском и даже глобальном уровне»,

— говорится на сайте Forbes.