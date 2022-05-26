Магистранта Южно-Уральского государственного университета Яну Ким назвали в числе победителей ежегодного рейтинга Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Стартап созданного ею алгоритма EVA Lab признан одним из лучших в номинации «Наука и технологии». Результаты опубликованы на официальном сайте издания.
Созданный Яной Ким алгоритм уже пилотируется в онкоцентре, позволяет существенно ускорить процедуру эндоскопии и сделать ее дешевле.
«Представляем победителей ежегодного рейтинга „30 до 30“. Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском и даже глобальном уровне», — говорится на сайте Forbes.
Российское отделение журнала Forbes ежегодно формирует рейтинг «30 до 30». Редакция ищет самых ярких и молодых деятелей в десяти основных категориях: предпринимательство, управление, финансы и инвестиции, наука и технологии, социальные практики, спорт и киберспорт, искусство, музыка, мода и дизайн, а также новые медиа.
В 2016 году Яна переехала в Челябинск из Казахстана, поступила в ЮУрГУ и устроилась на свою первую работу в качестве менеджера проектов в студию веб-разработки Aimax (Челябинск). За три года девушка доросла до позиции менеджера по развитию. Затем перешла на работу в компанию — разработчик систем распознавания лиц и объектов 3DiVi, где курировала одно из продуктовых направлений.
В прошлом году Яна Ким вместе с сооснователем 3DiVi Андреем Валиком создала проект EVA Lab. Первой разработкой стал алгоритм компьютерного зрения, который способен распознать новообразования, воспаления и иные отклонения нижних отделов желудочно-кишечного тракта.
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