Магазин Shein вновь перестал принимать оплату от россиян

Покупатели ежедневно мониторят сайт в надежде совершить покупку

Клиенты популярного интернет-магазина Shein сообщают, что сайт вновь перестал принимать оплату от россиян. Неполадки в работе сервиса начались еще в марте 2022 года. 14 апреля журналисту Первого областного информагентства удалось заказать аксессуары, оплатив заказ картой Челябинвестбанка. Спустя неделю такая возможность исчезла.



Сайт и приложение Shein в России доступны: пользователи могут посмотреть товары и добавить их в корзину. Проблемы начинаются в процессе покупки — в разделе «Способ оплаты» иконки с российскими банками не работают.

«Каждый день с марта проверяла возможность оплатить заказ. Потом надоело, прекратила на неделю, а оказалось, за это время оплату включили. Вернулась, а там уже снова вырубили, и теперь опять каждый день мониторю, задолбало»,— пишет в соцсетях Мария Степанова.

Официальных заявлений о прекращении работы маркетплейса нет. В ответ на вопросы пользователей в службе поддержки Shein приносят свои извинения и утверждают, что компания пытается решить возникшие проблемы

«К сожалению, в связи с ситуацией в мире банки и платежные системы имеют трудности с оплатой в нашем интернет-магазине Shein на территории России. В настоящее время на нашем сайте нет внешнего платежного канала для поддержки транзакции. Поэтому мы не можем продолжить процесс оплаты. Баланс кошелька Shein или баланс подарочной карты также нельзя использовать для оплаты на текущий момент. Наша администрация старается разрешить данную ситуацию»,— так 18 апреля ответили на вопросы клиентов в службе поддержки Shein.

Те товары, которые в апреле или в феврале россияне все-таки смогли заказать, продолжают доставлять. Журналисту Первого областного информагентства апрельскую покупку доставил CDEK за две недели, но есть клиенты, которые ждут больше двух месяцев.

Отдельным клиентам сообщают, что рейс с их покупками перенесли.

«Есть такие мысли, что рейсов мало и Shein специально отключили, чтобы не создавать очередь. Заказов-то много. Сейчас последние заказы доставили в РФ, возможно, сейчас можно и открывать (возможность оплаты российскими картами. — Прим. ред.). Но, по всем подсчетам, должны до понедельника (до 1 мая 2022. — Прим. ред.) открыть. Если нет, то дела, конечно», — рассуждает в соцсетях Мария Титова.

В конце апреля Shein сообщил о проблемах с курьерской службой CDEK.

«Приносим свои извинения, но CDEK временно приостановил свои услуги, поэтому у нас пока нет возможности отправить посылку через CDEK»,— ответили в Shein 22 апреля.

28 апреля в СМИ появилась информация о сбоях работы сайта Aliexpress — сервис столкнулся со сложностями при обработке платежей из России.