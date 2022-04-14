Онлайн-магазин Shein начал принимать оплату от россиян после месяца таймаута

Мы проверили, как сейчас работает популярный китайский маркетплейс

Онлайн-магазин Shein с начала марта перестал принимать платежи на территории РФ. При этом представители популярного сервиса не делали открытых заявлений о том, что перестают работать с Россией. Мы попробовали выяснить, что происходит с маркетплейсом, и протестировали его работу.

Магазин Shein специализируется на продаже женской, мужской и детской одежды в сегменте ультрафаст-fashion. На сайте указано, что Shein зарегистрирован на компании Zoetop Business Co., Ltd в Гонконге. По данным исследовательского агентства Mediascope, в мае 2021 магазин вошел в пятерку популярный онлайн-магазинов, обогнав Lamoda и уступив Ozon, Aliexpress, Wildberries и Joom.

О невозможности оплатить заказы из России сообщили пользователи. Многие пробовали выяснить, в чем дело, связавшись со службой по работе с клиентами через «Инстаграм» (запрещенная в России соцсеть) или через приложение. На вопросы о том, как оплатить покупки, сотрудники отвечали, что пока — никак.

«...В настоящее время нет внешних каналов, поддерживающих эту операцию, и мы не может продолжать вашу покупку, пока проблема не будет решена. Не волнуйтесь, это временно и мы работает над этим, так что будьте терпеливы», — писали в марте сотрудники Shein.





Одновременно начались проблемы с доставкой. Те, кто оформил и оплатил заказ еще в феврале, вместо 3—4 недель ждут заказы второй месяц. Сотрудники объясняли пользователям, что товар задерживают на российской таможне. В то же время клиенты отмечают, что, возможно, задержка связана с уменьшением числа рейсов в Россию.





Многие в марте пробовали вернуть деньги за товар или совершить другие операции — вывести средства с кошелька Shein на карту. Но и тут возникли проблемы.

«Сожалеем, но в настоящее время мы не можем вывести средства. Мы восстановили некоторые платежи через новые платежные каналы, но все еще существуют некоторые проблемы с возвратом средства из ранее недоступных каналов, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы до восстановления стабильности», — сообщал Shein.





На днях появилась возможность оплачивать товар из России, в том числе картой «Мир». Журналист Первого областного информагентства заказала с сайта подвеску, попробовав оплатить картой Visa от Сбербанка. Платеж не прошел: ни в приложении, ни на сайте. На все попытки оплатить товар сайт предлагал воспользоваться другой картой.

Со Сбербанка наш платеж не прошел



О проблемах с оплатой Сбербанком сообщали и другие пользователи.

«Оформила сегодня заказ, оплата прошла с карты «Мир» (Сбербанк), потом отменила заказ, и деньги вернули на карту спустя 2—3 часа», — пишет 14 апреля Анастасия Климкина в соцсетях.

Заказ удалось оплатить картой Visa Челябинвестбанка. Деньги были списаны. На сайте появился номер заказа и сообщение, что товар придет к середине мая. Оформить доставку CDEK не получилось, хотя операторы сервиса подчеркивают, что продолжают сотрудничать с курьерской службой.