Грибники Челябинской области собирают первые сморчки

Как не перепутать их со строчками

В Челябинской области стартовал сезон весенних грибов. Жители южных территорий уже находят первые сморчки, например в черте Магнитогорска. Однако опытные грибники предупреждают: радоваться ранним находкам стоит с осторожностью, ведь в лесах пока еще холодно, а в городе грибы могут впитывать вредные вещества. Кроме того, съедобные сморчки легко спутать с ядовитыми строчками.

Жительница Магнитогорска Нина обнаружила грибы на Казачьей переправе.

«Вот такие грибы там растут, я не знаю, сморчок это или что. Растут под тополями, в одном месте поляна», — рассказала она.

Другой опытный грибник из Челябинской области пояснил, что в городе температура уже подходящая для сморчков, тогда как в лесах еще прохладно. Он также отмечает, что в лесах Южного Урала медуницы еще мало, а сморчковые шапочки обычно появляются, когда побегов медуницы становится заметно больше.

«В городе зелено все уже, в лесах пока не так», — добавляют местные жители.

Грибник из Самарской области Олег Назаров поделился советом, где есть вероятность обнаружить сморчки: нужно искать место с буреломами, где летом не растет трава, но при этом иногда попадает солнышко.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора напоминают, что весенние грибы таят в себе опасность. Как сообщает informpskov.ru, неопытные грибники часто путают сморчки со строчками. Сморчок — гриб стройный, с заметной ножкой и шляпкой, которая тянется вверх. После отваривания он безвреден. Строчок же приземистый и коренастый, его шляпка неправильной шаровидной формы почти смыкается с почвой, а ножки практически не видно. Поверхность шляпки в глубоких извилистых складках, напоминающих извилины мозга, — в народе их называют «телячьими потрохами». В строчках есть целая группа ядовитых веществ, по природе напоминающих токсины бледной поганки. Однако, в отличие от яда бледной поганки, токсины строчков разрушаются при длительном высушивании. Использовать их можно только после месяца сушки, предварительно отварив и удалив отвар.

Действие яда начинает проявляться через 6—10 часов после употребления грибов. Сначала появляются чувство полноты и сдавливания в области желудка, переходящее в боли и рези, затем тошнота, неукротимая рвота, понос, слабость, резкая головная боль, бред, судороги, желтуха. При отравлении строчками необходимо соблюдать постельный режим не менее пяти дней.

Грибникам советуют быть предельно внимательными и при малейших сомнениях не брать неизвестные грибы. А собранные сморчки перед употреблением обязательно отваривать.