Житель Еманжелинска обнял друга за новогодним столом и сломал тому лопатку

О переломе пострадавший узнал после праздников, когда сделал рентген в больнице

Врачи Челябинской областной клинической больницы прооперировали 66-летнего жителя Еманжелинска, которому за новогодним столом случайно сломали лопатку. О переломе мужчина узнал только после январских каникул, когда дошел до больницы и сделал рентген, сообщает пресс-служба ЧОКБ. Новый год Александр Винс отмечал в кругу семьи и друзей. Во время застолья один из товарищей решил выразить свои теплые чувства к хозяину дома не только словами, но и дружескими объятиями и случайно сломал другу кость.

«Сразу я и не понял. Больно и больно. Думал, пройдет. Первого января еще снег пошел чистить. Потом ходил на работу. И только шестого января попал в больницу. Сделали снимок — сказали, что перелом», — говорит пациент.

В пресс-службе ЧОКБ говорят, что в этом году южноуральцы отмечали праздник интенсивнее, чем обычно. Практически в каждом отделении не прекращалась экстренная госпитализация пациентов. И, к примеру, ближайшие две недели хирурги отделения экстренной травматологии будут оперировать тех, кто поручил различные бытовые переломы в каникулы.

Также в каникулы выросла нагрузка на кардиологов: в приемный покой поступали экстренные пациенты с инфарктами и инсультами.

«Все выходные неотложная кардиология ЧОКБ работала просто в интенсивном состоянии, потому что поступали по 10—15 человек в сутки. При этом 80% инфарктов происходили на фоне алкогольного опьянения, переедания, саун и бань — все это приводит к сгущению крови и к образованию тромбов», — говорит заведующая отделением кардиологии № 2 ЧОКБ Тамара Вялова.

Некоторые больные уже переносили операцию на сердце, но в праздники они словно забыли о своем заболевании и перестали принимать препараты.

Иногда к обострению сердечно-сосудистых проблем приводила холодная погода. Пресс-служба клиники напоминает, что в мороз особенно часто происходит спазм сосудов — сужение артерий, в том числе сердечных, которое может привести к замедлению кровотока и приступам стенокардии и инфарктам миокарда. Поэтому при низких температурах на улице лучше всего дышать через шарф, чтобы не вдыхать холодный воздух.