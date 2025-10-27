Лучшие рекламные проекты Южного Урала определили на форуме «Право и креатив»

Кандидатов оценивали в трех номинациях

В Челябинске определили лучшие рекламные проекты в конкурсе «Право творить» в рамках форума «Право и креатив». Жюри оценивало в том числе строгое соблюдение российского законодательства.

Рекламщики состязались в трех номинациях: наружная реклама, видеоролики и интернет-реклама. Победу в первом разделе одержала компания «АистМедиа». Она представила лучшую наружную рекламу. Памятный диплом и сертификат победителю вручила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.





Лучшей работой в категории «Интернет-реклама» стал видеоролик творческого объединения «Истории для тебя». Награду в этой номинации вручал председатель петербургского рекламного совета Сергей Пилатов.

«Нам приятно, что нас оценили за креативность. Мы очень старались, и замечательно, что организовываются подобные конкурсы, где медиапродакшены и вообще креативные организации могут показать свои творения, получить обратную независимую связь», — сказала продюсер «Истории для тебя» Оксана Томилова.





На конкурсе продакшен представил одну из своих последних работ — рекламу социального проекта «Молоко».

В номинации «Видеореклама» лучшим стал продакшен RUVISION. Диплом победителям вручила заместитель генерального директора АО «Обл-ТВ» по развитию и управлению проектами Елена Русова. Продюсер студии RUVISION Сона Усманова рассказала, что победа в этой номинации для них особенно знаковая.

«Это наш первый кейс с использованием нейросетей. Работа была сложная, но мы рады, что она была оценена по достоинству», — отметила она.





Экспертное жюри не смогло обойти вниманием одну из ярких работ и учредило дополнительную номинацию — «Социальный ролик». Победу в ней присудили Григорию Тугульбаеву (GT Production) за ролик о туристическом потенциале села Фершампенуаз в Нагайбакском районе. Награду в этой номинации вручила заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам медиахолдинга «Первый областной» Дарья Годунова.