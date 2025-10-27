Креатив без нарушений: в Челябинске состоялся региональный рекламный форум

Эксперты обсудили баланс между творчеством и законом, рост влияния ИИ

В Челябинске прошел региональный рекламный форум «Право и креатив», который собрал на своей площадке ключевых игроков рекламного рынка региона. Поиск баланса между творческой свободой и рамками закона стал главной темой мероприятия. Антимонопольная служба России, медиахолдинг «Первый областной» и Агентство развития креативных индустрий в Челябинской области выступили организаторами.

«Конечно, грамотный, гибкий маркетинг, умение предугадывать тренды — важные факторы существования бизнеса. Но не менее важно, чтобы эта коммуникация основывалась на соблюдении законодательства и существовала в правовом поле», — поприветствовал участников зампред правительства Челябинской области Антон Артемов.





Предупредить, а не наказать — именно такую цель форума обозначила руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова. На мероприятии не просто говорили, какую рекламу делать нельзя, а устроили полноценный диалог. Представители федеральных ведомств рассказывали о государственном пиаре, сотрудники крупных девелоперов — о своих рекламных стратегиях и фишках, участники общественного рекламного совета — про ненадлежащую рекламу.

«Мы не враги, мы работаем на одну цель — предупредить нарушения, чтобы не было штрафных санкций и бизнес развивался ровно и хорошо. Важно наладить взаимодействие, разъяснить, пообщаться и получить новые контакты», — отметила Анна Козлова.





Одной из ключевых тем стало возможное создание в Челябинске общественного рекламного совета аналогичного петербургскому, куда бы вошли представители бизнеса, рекламы и надзорных ведомств.





Руководитель челябинского УФАС подчеркнула возросшую ответственность самих участников профильного регионального рынка.

«У нас нарушений, связанных с неэтичной рекламой, в последние пять лет практически нет. Мы живем все в нашем городе, нашей стране и хотим, чтобы наши дети, родители, когда видели рекламу, наслаждались, чтобы она была полезной, интересной, креативной», — сказала Анна Козлова.

Особое внимание на форуме уделили вызовам современности. Руководитель УФАС отметила рост использования искусственного интеллекта и проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес при регистрации рекламы в Роскомнадзоре. Помощь в этих вопросах — одна из задач, ради которых и затевался форум.

Реклама — драйвер креативной экономики

Креативные индустрии — это в первую очередь бизнес и только во вторую креатив. Сочетание творческой повестки с правовой особенно важно для устойчивого развития всего сектора.

«Креатив должен быть тоже в правовом поле. Реклама и пиар сейчас относятся к отдельному направлению креативных индустрий, и по вкладу в ВРП они входят в пятерку лидеров среди всех креативных направлений в области», — сказала Ирина Чиркова.





Участниками форума стали как представители рекламной отрасли, так и предприниматели, которым важно разбираться в теме пиара, фотографы, видеографы и контент-мейкеры.

Дарья Пашнина занимается фотографией, съемками рилсов и оформлением историй в социальных сетях. На форум пришла, чтобы узнать о современных способах легальной рекламы, а также чтобы послушать про использование нейросетей.

«Самым запоминающимся для меня стала вызывающая реклама. А самым полезным — информация про актуальную законодательную базу», — поделилась участница.

Также в рамках форума состоялось награждение победителей в конкурсе «Право творить». Работы участников оценивались в трех номинациях: наружная реклама, видеоролики и интернет-реклама.