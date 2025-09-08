Лучшая сельская семья России живет в Челябинской области

Южноуральцы одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года»

Подведены итоги всероссийского конкурса «Семья года — 2025». Среди победителей есть и южноуральцы — это Евгений и Ирина Меньшенины из Кизильского муниципального округа, сообщает Минсоц региона.

Меньшенины одержали победу в номинации «Сельская семья».

Будущие супруги познакомились в школе, когда вместе учились в девятом классе. В браке они уже 32 года. Оба мечтали создать большую семью: сейчас у супругов четыре сына, дочь и трое внуков.

Меньшенины занимаются фермерским хозяйством. Братья Сергей и Кирилл — участники специальной военной операции, имеют награды за боевые заслуги. А двойняшки Степан и Полина учатся в колледже на втором курсе.

«Семья является многодетной, в ней сразу два участника специальной военной операции — это очень достойно, что организаторы и отметили. Примите мои сердечные поздравления!» — заявила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Меньшенины стараются больше времени проводить вместе и во всем другу другу помогать.

Ранее семья из Челябинской области купила квартиру после победы в конкурсе «Это у нас семейное». Регистрация на этот конкурс заканчивается на днях.