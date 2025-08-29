Семья из Челябинской области купила квартиру после победы в конкурсе «Это у нас семейное»

В качестве приза южноуральцы получили жилищный сертификат на 5 млн рублей

Команда Баймухаметовых, Кутлухужиных, Мусиных из Челябинской области после победы в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» получила сертификат на покупку квартиры. Выиграть такой же приз уже в этом году могут другие южноуральцы, сообщают организаторы.





«У нашей новой квартиры хорошее расположение: рядом один из лучших лицеев Челябинска, где наши дети смогут получить хорошее образование, строится детский сад. А недавно мне предложили работу тренером в футбольной академии, которая также находится рядом с домом», — рассказал отец семейства Вадим.

Уже после конкурса в семье победителей родился четвертый ребенок. В будущем супруги хотят приобрести квартиру побольше, а также закрыть ипотеку на свой дом в селе Аргаяш и кредит на семиместный автомобиль.

Конкурс проводится на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте этосемейное.рф до 14 сентября и выполнять задания конкурса. Победителям раздадут 60 жилищных сертификатов номиналом по 5 миллионов рублей.

Подать заявки могут семьи из четырех и более человек, они должны быть по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет.