Лося заметили жители Чебаркуля на улицах города

Это уже второй случай в регионе за неделю

Лось пробежал по улицам Чебаркуля в минувшую субботу, 16 мая. Животное запечатлели камеры Интерсвязи на пересечении улиц Ленина и Карпенко, затем лося видели в одном из дворов около жилых домов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на очевидцев.

Днем ранее с диким животным встретились жители Челябинска: лосиха находилась в районе ТРК «Горки» на проспекте Ленина, а затем забрела на строительную площадку жилого комплекса «Голос Меридиан». Тогда животное благополучно вывезли в Сосновский округ в лес. Теперь чебаркульцы гадают, другое это парнокопытное или то же самое.

В пресс-службе Минэкологии по региону ИА «Первое областное» рассказали, что сообщения от жителей о нахождении в городе лося поступали, однако обнаружить животное полицейским и охотинспектору не удалось.

«Вероятнее всего, от последней локации лось, перейдя дорогу, отправился к ближайшей лесополосе, так как больше сообщений в чрезвычайные службы и Минэкологии о нем не поступало»,— добавили в ведомстве.

В Минэкологии напомнили, что при встрече с диким животным не следует пытаться подойти к нему ближе и тем более сфотографировать или погладить. Необходимо сразу же сообщить о его местонахождении по номеру 112.