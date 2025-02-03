Лосей, косуль, рысей, кабанов считают в Челябинской области

В регионе идет зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов

В Челябинской области продолжается зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов. Полевые работы продлятся до 15 марта, сообщает пресс-служба министерства экологии региона. В рамках учета посчитают таких лесных обитателей, как лось, косуля сибирская, рысь, кабан, волк, лисица, корсак, куница, хорь лесной и хорь степной, горностай, колонок, белка, заяц-беляк, заяц-русак, рябчик, тетерев, глухарь и серая куропатка.

Для участия в учете дополнительно привлекли 45 охотников. Их отбирали электронной жеребьевкой из 75 кандидатов, заявившихся на участие в учете. У всех участников есть действующие охотничьи билеты, необходимое оборудование. Они знакомы с методикой зимнего маршрутного учета и биологией 19 видов животных.

«Зимний маршрутный учет позволяет получить максимально точные данные о численности животных в их среде обитания. Эта информация необходима для отслеживания состояния популяций, установления лимитов добычи и планирования биотехнических мероприятий», — отметил начальник управления Минэкологии Андрей Питовин.

Результаты учета через министерство экологии Челябинской области включат в данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории региона к середине мая 2025 года.

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