/ Южный Урал опережает соседей из УрФО по яровому севу

Регион превышает показатели прошлого года на 130 тысяч гектаров.

Посевная компания на Южном Урале идет опережающими темпами. В Челябинской области уже засеяно на 130 тысяч гектаров больше, чем к аналогичному периоду прошлого года. По данным на 28 мая, в регионе засеяно 74% от планируемой площади яровыми культурами. Этот показатель равен 1 миллиону 245 тысячам гектаров.

Сейчас на Южный Урал пришли дожди, поэтому так важно, что большую часть работы предприятия успели сделать. Челябинская область лидирует в Уральском федеральном округе по темпам ярового сева. Южный Урал занимает по этому показателю первое место. Регион впереди соседних Курганской, Тюменской и Свердловской областей. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, аграриям пришлось наверстывать посадки. Погодные условия отсрочили начало посевной в регионе. При этом в планах стоит увеличение осваиваемых сельскохозяйственных площадей.