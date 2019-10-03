Личные данные миллионов россиян «слили» в сеть

Финансовые активы держателей банковских карт оказались под угрозой.

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В сеть утекли персональные данные 60 миллионов Россиян. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на эксперта по защите от утечки персональных данных.

По данным издания, обнародование этой информации может коснуться клиентов Сбербанка, так как на форуме, куда был выложен документ, подробно описывалась персональные и финансовые сведения пользователей банка. Позднее этот форум был заблокирован Роскомнадзором.

«В настоящий момент производится служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов», — заявили в пресс-службе Сбербанка.

В Сбербанке отметили, что на данный момент просмотрели более 200 записей. В них описаны реальные данные людей, являющихся клиентами банка.

Также «Коммерсантъ» со ссылкой на Сбербанк сообщает, что украденная информация не сможет помочь аферистам в махинациях: в ней отсутствуют коды CVV.