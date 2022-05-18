Лето‑2022 в Челябинской области будет теплым

Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

В этом году лето в Челябинской области будет теплым. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на территории Уральского федерального округа ожидаются температуры в пределах нормы и выше ее.

Так, в июне в большинстве регионов Уральского федерального округа, в том числе в Челябинской области, ожидается температура выше нормы. В июле на территории региона также не прогнозируют холодов — температура воздуха будет в норме или чуть выше ее. В августе в этом году в южных регионах УрФО будет прохладнее, чем в 2021 году: по предварительным данным, температура воздуха будет чуть ниже среднемесячной.

При этом Роман Вильфанд попросил не верить якобы точным прогнозам о том, будет лето жарким или холодным, поскольку на данный момент такие прогнозы могут быть только вероятностными.

По данным синоптиков челябинского Гидрометеоцентра, в июне средняя температура воздуха в регионе равняется +16…+18°C, в отдельные годы может достигать +22°C. В июле — от +18 до +19°C, а в августе — +16…+17°C. При этом сотрудники Гидрометеоцентра отмечают, что в отдельные годы столбики термометров могут подниматься выше +30°C и опускаться ниже +5°C.

В 2021 году лето в Челябинской области было аномально жарким. Температуры поднимались до +40°C. При этом похолодание, которым сменялась жара, было недолгосрочным. Как тогда сообщили журналисту ИА «Первое областное» в областном Гидрометеоцентре, летом был побит рекорд по жаре.