Летние лагеря Челябинской области готовы принять детей

К старту сезона обновилась «Солнечная поляна» в Каштакском бору

Челябинская область готова принять детей в детские лагеря уже на следующей неделе. На летние смены поедут сотни юных южноуральцев, в том числе в лагерь «Солнечная поляна» в Каштакском бору. Сезон здесь начнется уже 1 июня. Что подготовили и отремонтировали к началу кампании, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Лагерь открыли в далеком 1951 году, за это время он принял тысячи челябинцев. Перед началом сезона-2025 модернизацию оздоровительного лагеря оценил губернатор Алексей Текслер.

«Я в детстве здесь не был — отдыхал в соседнем лагере „Красная гвоздика“, но про этот лагерь хорошо знаю, потому что через реку сады, где у меня бабушка жила. Каждое лето я наблюдал за детьми, когда бывал у бабушки», — поделился воспоминаниями глава региона.

Сегодня на территории располагаются четыре двухэтажных кирпичных корпуса на 380 мест, столовая.

Для детей работает стадион с пятью спортивными площадками: двумя волейбольными, баскетбольной и стритбольной, а также с футбольным полем. Есть тренажерный и теннисный залы.

Работает и актовый зал на 400 человек. Здесь установлена профессиональная световая и звуковая аппаратура, мультимедиа.

В 2022—2023 году были отремонтированы входные группы для маломобильных детей. А к лету 2025 года отремонтировали четвертый корпус и поставили летнюю сцену, где можно будет проводить представления и кинопоказы под открытым небом.

На ремонт «Солнечной поляны» средства выделялись по поручению губернатора — это ежегодная практика по обновлению детских оздоровительных лагерей.

К слову, лагерь работает только в летний сезон, на зиму корпуса консервируются, — а мог бы принимать школьников и в зимние каникулы, потребность такая есть, говорят в администрации учреждения. Дело за малым — нужен газ, чтобы отапливать корпуса в холодное время года.

Губернатор поручил включить «Солнечную поляну» в планы по газификации, чтобы дети могли отдыхать круглый год.

«Надо увеличивать количество лагерей, которые работают в круглогодичном формате. У нас действует целая программа, по которой строятся корпуса круглогодичные в лагерях по всему региону. Но если есть лагерь, где в целом возможно организовать такой формат, просто газ провести, давайте это будем делать. Мне кажется, дети с удовольствием будут приезжать и зимой», — отметил губернатор.

В «Солнечной поляне» к новой смене уже готовы вожатые. Это студенты педагогического колледжа № 2. Многие будут работать в летнем лагере впервые. Готовиться начали еще зимой: проходили дополнительные курсы, запоминали план действий на случай пожара и даже разговаривали с психологами. Все уверяют — к испытаниям с маленькими детьми готовы.

«Сами ездили на вожатскую смену в лагерь — проходили полностью все то, чем будем занимать детей: участвовали в мастер-классах, готовили визитки, делали отрядные уголки. Были и антитеррористические учения. Мы — готовы», — заверили вожатые главу региона.

Алексей Текслер оценил энтузиазм будущих педагогов, пожелал им спокойных смен и дальнейшей профессиональной реализации:

«Хочу вам сказать спасибо за то, что вы приняли решение помочь и прийти на летнюю смену, помочь взрослым педагогам. Для вас, я считаю, это тоже очень важно, потому что работа в школе и в лагере — это абсолютно разный опыт, разные практики. Соответственно, вы будете более подготовленными учителями, когда пройдете в том числе летние смены, я в этом глубоко убежден. Поэтому вам успехов, чтобы все получилось, чтобы без ЧП, чтобы дети были довольны, счастливы. Ну и ваши планы, в том числе профессиональные, были реализованы».

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в летних лагерях Челябинской области в 2025 году отдохнут 180 тысяч детей. В регионе будут работать 62 загородных лагеря, 718 лагерей с дневным пребыванием, 5 лагерей труда и отдыха, 8 палаточных лагерей. Для детей подготовили в том числе и профильные смены по направлениям: исследовательская, творческая, спортивная.