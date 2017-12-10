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Ледяной фонтан начал расти на Зюраткуле

Появлению зимней достопримечательности помогают низкие температуры и ветер.
сегодня в 11:25
  |  Общество

Стабильный «минус» на градуснике радует туристов национального парка «Зюраткуль». Главная жемчужина парка, ледяной фонтан, начинает замерзать. Сейчас еще не ясно, какую форму обретет «гигантская сосулька». Однако это не пугает гостей парка, несколько раз за сезон приезжающих понаблюдать за ледяным фонтаном.

Высота и форма зависят от температуры, силы и направления ветра. Впечатляет фонтан к концу зимы, когда максимально замерзает и наиболее высок. Высота фонтана достигает 15 метров. Ярко-голубой цвет льда фонтана выглядит необычно, туристы думают, что его подкрашивают, но это естественный цвет воды. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Напомним, в прошлом году начало декабря для ледяного фонтана было не самым удачным. Из-за перепадов температуры вода не успевала замерзнуть. Сотрудники парка «Зюраткуль» боялись, что главная достопримечательность так и не появится.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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