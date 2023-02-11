Ледовую арену откроют в Чесменском районе 14 февраля

На возведение объекта ушло два года

Во вторник, 14 февраля, в Чесме состоится торжественное открытие ледовой арены. С появлением нового спортобъекта юные спортсмены смогут тренироваться круглый год, сообщили в пресс-службе администрации Чесменского района.

В здании разместили хоккейную площадку с искусственным льдом, раздевалки с душевыми кабинами и санузлами, медицинский кабинет, тренерскую и инвентарную комнату. Также там смонтирована система вентиляции, сделано отопление и освещение и уложена система охлаждения для льда.

Ледовая арена построена в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Напомним, строить спортивный объект начали в 2020 году. В августе прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита отметил, что корт Чесме нужен к новому году.