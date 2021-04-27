Лагеря Челябинской области примут не более 75% детей от проектной вместимости

Ограничения связаны с эпидситуацией в регионе

Исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов подписал постановление об обеспечении отдыха и оздоровления детей в летнюю кампанию-2021. Согласно документу в организацию отдыха детей в этом году внесены новшества.

Так, лагеря могут принять не более 75% детей от проектной мощности учреждения. Ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Постановление прописывает весь регламент работы загородных лагерей, туристических походов, баз отдыха. Дети в лагерь будут приниматься только в день заезда, запрещен временный выезд детей в течение смены. Массовые мероприятия в закрытых помещениях будут запрещены. У детей будут ежедневно проводить термометрию и проверять на наличие клещей.

Особые условия прописывают и для работающего персонала. Перед каждой сменой сотрудники должны обследоваться на COVID −19 за 72 часа перед началом работы. Приветствуется наличие прививки от инфекции COVID −19 у персонала. Работники пищеблока и технический персонал на рабочем месте должны постоянно использовать маски и перчатки.

Помещения будут обрабатываться с особой тщательностью. Постановление обязывает ответственных за детский отдых организовать проведение текущей дезинфекции помещений, а также дезинфекцию воздуха приборами для обеззараживания в течение дня и по окончанию работы. При входе в здания, перед входом в столовую, в санитарные узлы организаторы отдыха должны установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

В будущей летней оздоровительной кампании сохраняются ежегодные требования к обеспечению здоровья детей. Территории лагерей и 50 метров за их периметром будут обработаны аккарицидным раствором. Дети, которые не имеют прививок от клещевого энцефалита, выходить за пределы лагеря не могут, как и участвовать в туристических походах.

Между тем, организаторы отдыха на местах наблюдают ажиотаж на путевки в детские лагеря. Многие это связывают с анонсированной президентом Владимиром Путиным компенсацией части стоимости путевки.