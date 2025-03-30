Кыштым претендует на почетное звание «Город трудовой доблести»

Все необходимые документы уже собраны

В Кыштыме завершили сбор документов, необходимых для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». В ближайшее время материалы направят губернатору и в Законодательное собрание Челябинской области для поддержки ходатайства, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В результате многомесячной кропотливой работы собрано 48 архивных документов, подтверждающих награждение предприятий государственными наградами и вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны. Например, в 1944 году коллектив Тайгинского графитового комбината получал такое знамя целых шесть раз»,— уточнили в мэрии.

Также найдены документы, подтверждающие награждение работников госпредприятий за выдающиеся трудовые достижения. Например, с 1941 по 1946 год 1237 кыштымцев были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», еще 19 человек получили награды «За трудовую доблесть» и «За трудовые отличия».

Напомним, в Челябинской области почетного звания «Город трудовой доблести» уже удостоены Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс.