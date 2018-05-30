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Челябинские квартиры сравнялись в цене с популярной иномаркой

За год недвижимость в южноуральской столице подешевела на 7,6%.
сегодня в 12:56
  |  Общество

Квартиры в Челябинске продолжают дешеветь, при этом автомобили растут в цене. Так в городе появился целый перечень объектов недвижимости, равных по цене популярным иномаркам. К такому выводу пришли эксперты популярного портала.

Например, автомобиль «Киа Рио», который в прошлом месяце выбился в лидеры по продажам в России, вырос в цене с 500 до 625 тысяч. За эти деньги в Челябинске можно приобрести 27-метровую квартиру на улице Авиаторов рядом с аэропортом, добавив совсем немного. Она выставлена на продажу по цене 690 тысяч рублей.

Самую дешевую отдельную квартиру в прошлом году можно было купить за 625 тыс. руб., но это была стройка. А сейчас за 690 тыс. руб. продается отдельная квартира, в которой можно жить. Это стоимость нового KIA Rio в одной из самых минимальных комплектаций. — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Специалисты подытожили, что средняя цена «вторички» упала за год на 7,6 процентов или 170 тысяч рублей и составила 2,07 миллиона рублей.

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