Более шести лет пострадавшие дольщики микрорайона Чурилово Lake City вынуждены ждать своих квартир. Несколько высоток успели ввести в эксплуатацию — прежний застройщик «Речелстрой» и новый инвестор, которого власти привлекли для достройки домов. По последним двум долгостроям ситуация дольщикам непонятна до сих пор: людям пообещали через «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» начать работы в конце 2020 года. Но на площадке до сих пор никаких работ не ведется. В региональном Минстрое сообщили, что квартиры дольщики смогут получить не раньше 2023 года.
Микрорайон Чурилово Lake City начали строить еще в 2014 году. В 2015-м работы приостановили, а позже компанию застройщика ООО «Речелстрой» признали банкротом. Ряд домов удалось достроить с привлечением инвестора — компании «Западный луч». Два оставшихся долгостроя (дома № 3.18 и № 3.34) власти решили достраивать через федеральный «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».
В апреле 2021 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление фонда о намерении стать приобретателем прав ООО «Речелстрой». Это необходимая процедура, чтобы на долгострое смогли начаться работы: корректировка проекта, выбор подрядчика и так далее.
«По закону объект должен быть достроен и передан не позднее трех лет со дня вынесения Арбитражным судом определения о передаче прав застройщику на объект. Но дольщиков, которые и так ждут свои квартиры более 6 лет, такие сроки не устраивают. Строительный сезон в самом разгаре, но на домах № 3.18 и № 3.34 абсолютно ничего не происходит. Более того, отсутствует информация о подписании договора между конкурсным управляющим и Фондом о переходе прав на земельные участки и объекты незавершенного строительства Фонду (хотя это должно быть выполнено в течение одного дня с момента принятия решения Арбитражным судом, а прошло уже 2 месяца», — обратились в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети жители долгостроев в Чурилово Lake City.
«Благодаря этим недостроям вся территория по ул. Эльтонская 2-я находится в стадии незавершенного строительства, не строятся дороги, тротуары и скверы, создавая огромные неудобства жителям уже заселенных домов!» — добавил житель Чурилово Марат Ибрагимов.
В региональном Минстрое утверждают, что работа по завершению двух домов в Чурилово Lake City идет.
«В конце апреля 2021 года Фонд Челябинской области подал заявки в ресурсоснабжающие (РСО) организации по подключению недостроев к сетям инженерно-технического обеспечения. В мае РСО и конкурсный управляющий провели корректировку документации в части лимитов необходимых ресурсов для строительства и дальнейшей эксплуатации домов. Сейчас Фонд провел сбор коммерческих предложений и подготовил технические задания для проведения конкурсов, чтобы заключить договоры на выполнение проектно-изыскательских работ», — ответили ИА «Первое областное» в министерстве.
До 11 июня запланировано заключение договора по передаче домов № 3.18, № 3.34 от конкурсного управляющего ООО «Речелстрой» в Фонд Челябинской области.
Сроки завершения строительства фонд сможет определить после череды процедур: итогов обследования, выполнения проектно-изыскательских работ, корректировки проектно-сметной документации, получения положительных заключений госэкспертизы. После этого можно будет провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика.
По плану-графику, который разработан Минстроем и утвержден правительством региона, передать дольщикам квартиры должны в IV квартале 2023 года (по дому № 3.18 ) и в I квартале 2023 года (по дому № 3.34).
Всего в регионе разработан план-график по 44 проблемным объектам. В 2021 году фонд рассмотрит еще 10 проблемных домов Челябинской области и примет решение об их достройке или выплате компенсаций пострадавшим дольщикам. На эти цели в бюджете Челябинской области предусмотрено 537,989 миллиона рублей.