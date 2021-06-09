Квартир шесть лет ждут: обманутым дольщикам Чурилово Lake City назвали сроки достройки их домов

Возводить высотки начинала компания «Речелстрой», которую позже признали банкротом

Более шести лет пострадавшие дольщики микрорайона Чурилово Lake City вынуждены ждать своих квартир. Несколько высоток успели ввести в эксплуатацию — прежний застройщик «Речелстрой» и новый инвестор, которого власти привлекли для достройки домов. По последним двум долгостроям ситуация дольщикам непонятна до сих пор: людям пообещали через «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» начать работы в конце 2020 года. Но на площадке до сих пор никаких работ не ведется. В региональном Минстрое сообщили, что квартиры дольщики смогут получить не раньше 2023 года.

Микрорайон Чурилово Lake City начали строить еще в 2014 году. В 2015-м работы приостановили, а позже компанию застройщика ООО «Речелстрой» признали банкротом. Ряд домов удалось достроить с привлечением инвестора — компании «Западный луч». Два оставшихся долгостроя (дома № 3.18 и № 3.34) власти решили достраивать через федеральный «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

В апреле 2021 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление фонда о намерении стать приобретателем прав ООО «Речелстрой». Это необходимая процедура, чтобы на долгострое смогли начаться работы: корректировка проекта, выбор подрядчика и так далее.

«По закону объект должен быть достроен и передан не позднее трех лет со дня вынесения Арбитражным судом определения о передаче прав застройщику на объект. Но дольщиков, которые и так ждут свои квартиры более 6 лет, такие сроки не устраивают. Строительный сезон в самом разгаре, но на домах № 3.18 и № 3.34 абсолютно ничего не происходит. Более того, отсутствует информация о подписании договора между конкурсным управляющим и Фондом о переходе прав на земельные участки и объекты незавершенного строительства Фонду (хотя это должно быть выполнено в течение одного дня с момента принятия решения Арбитражным судом, а прошло уже 2 месяца», — обратились в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети жители долгостроев в Чурилово Lake City.

«Благодаря этим недостроям вся территория по ул. Эльтонская 2-я находится в стадии незавершенного строительства, не строятся дороги, тротуары и скверы, создавая огромные неудобства жителям уже заселенных домов!» — добавил житель Чурилово Марат Ибрагимов.

В региональном Минстрое утверждают, что работа по завершению двух домов в Чурилово Lake City идет.

«В конце апреля 2021 года Фонд Челябинской области подал заявки в ресурсоснабжающие (РСО) организации по подключению недостроев к сетям инженерно-технического обеспечения. В мае РСО и конкурсный управляющий провели корректировку документации в части лимитов необходимых ресурсов для строительства и дальнейшей эксплуатации домов. Сейчас Фонд провел сбор коммерческих предложений и подготовил технические задания для проведения конкурсов, чтобы заключить договоры на выполнение проектно-изыскательских работ», — ответили ИА «Первое областное» в министерстве.

До 11 июня запланировано заключение договора по передаче домов № 3.18, № 3.34 от конкурсного управляющего ООО «Речелстрой» в Фонд Челябинской области.

Сроки завершения строительства фонд сможет определить после череды процедур: итогов обследования, выполнения проектно-изыскательских работ, корректировки проектно-сметной документации, получения положительных заключений госэкспертизы. После этого можно будет провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

По плану-графику, который разработан Минстроем и утвержден правительством региона, передать дольщикам квартиры должны в IV квартале 2023 года (по дому № 3.18 ) и в I квартале 2023 года (по дому № 3.34).

Всего в регионе разработан план-график по 44 проблемным объектам. В 2021 году фонд рассмотрит еще 10 проблемных домов Челябинской области и примет решение об их достройке или выплате компенсаций пострадавшим дольщикам. На эти цели в бюджете Челябинской области предусмотрено 537,989 миллиона рублей.

