«Участие в проектной деятельности задает определенный темп жизни, формирует амбиции школьников, и когда они поступят в вуз, смогут полностью погрузиться в науку либо попробовать создать свой стартап», — замечают в пресс-службе.
Ярмарка была организована в рамках образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект». Кстати, в этом году эксперты образовательного центра «Сириус» одобрили 35 проектов разной направленности из Челябинской области.
ЮУрГУ предложил школьникам создать прототип беспилотного механизма для помощи спасателям в чрезвычайных ситуациях.
Южно-Уральский аграрный университет — выращивать картофель в пробирке.
А медицинский университет — искать механизмы влияния диабета и алкогольной интоксикации на жизненно важные органы крыс.
Челябинский государственный институт культуры предложил школьникам разработать познавательную краеведческую настольную игру «Златоустовская гравюра на стали».
А снежинский филиал МИФИ — поработать над дроном, который можно использовать для исследования воды, и создать 3D-принтер для печати силиконоподобными материалами.
В минувшую субботу на ярмарку проектов приехали 150 школьников. Девятиклассник Кирилл Халин уже участвовал в такой программе по направлению «космос».
«Самый главный результат, который я получил, — поездка в „Сириус“. Я давно мечтал об этом. Еще, работая над проектом, я научился самоорганизации, ставить цели, работать последовательно, четко и по плану, не пропускать никакой пункт. В этом году вновь выбрал проект космического направления. Для меня это невероятно интересная тема. Хочется даже создать свою ракету, на которой потом можно будет самому полететь в космос», — замечает Кирилл.
Стать участником программы «Сириус. Лето: Начни свой проект» могут школьники 7—11-х классов. Для этого необходимо зарегистрироваться до 18 сентября на сайте siriusleto.ru и выбрать проектную задачу до 30 сентября 2022 года.
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