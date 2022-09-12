«Курчатов Центр» провел ярмарку проектов для старшеклассников из Челябинской области

Школьники смогут заняться наукой и открыть свой стартап

В минувшие выходные «Курчатов Центр» провел научную ярмарку. Ведущие вузы Челябинской области презентовали школьникам перспективные темы, которые могут лечь в основу школьных проектов и научной работы в вузе. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Курчатов Центра»

«Участие в проектной деятельности задает определенный темп жизни, формирует амбиции школьников, и когда они поступят в вуз, смогут полностью погрузиться в науку либо попробовать создать свой стартап», — замечают в пресс-службе.

Ярмарка была организована в рамках образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект». Кстати, в этом году эксперты образовательного центра «Сириус» одобрили 35 проектов разной направленности из Челябинской области.

ЮУрГУ предложил школьникам создать прототип беспилотного механизма для помощи спасателям в чрезвычайных ситуациях.

Южно-Уральский аграрный университет — выращивать картофель в пробирке.

А медицинский университет — искать механизмы влияния диабета и алкогольной интоксикации на жизненно важные органы крыс.

Челябинский государственный институт культуры предложил школьникам разработать познавательную краеведческую настольную игру «Златоустовская гравюра на стали».

А снежинский филиал МИФИ — поработать над дроном, который можно использовать для исследования воды, и создать 3D-принтер для печати силиконоподобными материалами.

В минувшую субботу на ярмарку проектов приехали 150 школьников. Девятиклассник Кирилл Халин уже участвовал в такой программе по направлению «космос».

«Самый главный результат, который я получил, — поездка в „Сириус“. Я давно мечтал об этом. Еще, работая над проектом, я научился самоорганизации, ставить цели, работать последовательно, четко и по плану, не пропускать никакой пункт. В этом году вновь выбрал проект космического направления. Для меня это невероятно интересная тема. Хочется даже создать свою ракету, на которой потом можно будет самому полететь в космос», — замечает Кирилл.



Стать участником программы «Сириус. Лето: Начни свой проект» могут школьники 7—11-х классов. Для этого необходимо зарегистрироваться до 18 сентября на сайте siriusleto.ru и выбрать проектную задачу до 30 сентября 2022 года.

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