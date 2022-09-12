Какие уроки в школе можно не посещать

Мы собрали подсказки, которые облегчат жизнь суперзанятым челябинским школьникам

Многие современные дети перегружены школой, секциями и кружками. Причем нередко в кружках и секциях дети проходят более углубленную подготовку. Например, на занятия музыкой или ИЗО программа школы отводит один час в неделю, а в школе искусств нагрузка доходит до 7-10 часов в неделю.

Может ли школа освободить детей от дублирующих предметов? Мы спросили об этом начальника управления общего образования Минобра Челябинской области Елену Бухмастову.

«Прежде всего, следует понимать, что нагрузка в школе бывает учебной и внеучебной. В рамках первой ребенок обязан посещать все занятия, а внеучебные кружки и секции — добровольные»,

— поясняет Елена Владимировна.

Разберемся с этим подробнее.

Учебная нагрузка регулируется СанПиНами. При пятидневной учебной неделе для первоклассников она не должна превышать 21 час, для обучающихся 2-4 классов — 23 часа, 5 классов — 29 часов, 6 классов — 30 часов, 7 классов — 32 часа, 8-9 классов — 33 часа, 10-11 классов — 34 часа. При шестидневной учебной неделе учебная нагрузка варьируется от 26 до 37 часов в неделю. При этом первые классы не учатся по субботам.

При этом дети не обязаны просиживать это время за партой. Учебная нагрузка может быть внеурочной — в виде экскурсий, походов в музеи, дополнительных курсов. Например, в челябинском лицее № 95 школьники выезжают на занятия за город — в лесную школу. В отдельных школах уроки технологии проводятся на базе детского технопарка «Кванториум».

«Внеурочная деятельность может занимать до 10 часов в неделю. Оценки за такие занятия не ставят. Но они являются обязательной частью общеобразовательной программы, пропускать их нельзя. Именно здесь формируется метапредметная, функциональная грамотность школьника»,

— говорит Елена Бухмастова.

Зато закон позволяет зачесть секции и кружки в качестве внеурочной работы в школе. Например, спортивная и обычная школы могут договориться, что ребенок не будет посещать внеурочные занятия спортом, а музыкальная школа зачтется за внеурочные занятия музыкой. Но для этого школы должны подписать специальное соглашение. Кстати, новая серия классных часов «Разговоры о важном» также относится ко внеурочной нагрузке, пропускать их нельзя.

Один из самых спорных предметов в школе — иностранный язык. Многие дети параллельно с уроками ходят на дополнительные языковые курсы — школьных уроков для полноценного освоения языка не хватает. Получается, что ребенок вынужден осваивать две разных программы.

«Это уже другая история. Иностранный язык преподают в рамках обязательной учебной нагрузки, заменить его курсами не получится. Родители могут взять ответственность за освоение школьной программы на себя и написать заявление, что ребенок будет учить язык самостоятельно. Но ребенку придется сдавать промежуточную итоговую аттестацию в рамках школьной программы учителю в школе. Курсы не могут пойти в зачет, потому что они, как правило, реализуют другую программу и формируют другие компетенции»,

— говорит Елена Бухмастова.

Для Челябинской области уже не редкость, когда родители вообще отказываются от очного обучения в школе и выбирают семейное образование. Чаще всего, по словам Елены Бухмастововй, это мамы и папы с педагогическим образованием, которые полагают, что способны сами преподать ребенку курс начальной школы. Дети учатся дома и приходят в школу на промежуточную аттестацию. Учителя в этом случае ребенку не помогают.

«Есть у нас и одаренные дети, которые заканчивают начальную школу за два года, но не такими огромными скачками как Алиса Теплякова»,

— замечает наш собеседник.

Современная школа старается идти навстречу увлеченным детям.

«Обычно их не так много. Например, в моей практике был талантливый школьник, сейчас он входит в Олимпийскую сборную нашей страны. Школа всегда относилась к нему с пониманием. Гонения на таких детей из-за пропусков недопустимы. С другой стороны, мы все понимаем, что ребенок должен получить базовый уровень образования. Бросать учебу в топку интересов нельзя»,

— замечает Елена Бухмастова. Если ребенок принес справку из секции или кружка о том, что был занят на репетиции, тренировке или на выступлении, пропуск школы считается уважительным.

Грамотный руководитель всегда поймет и поддержит ученика. А еще — создаст в школе такую внеурочную деятельность, факультативы, где ученик сможет закрыть пробелы по разным предметам, считает наш собеседник.

В Челябинской области 70% школ занимаются дополнительным образованием школьников. Здесь работают платные и бесплатные секции и кружки — эти занятия можно не посещать.

«Любая смена деятельности развивает ребенка. Хорошо, что у школьников разнообразный и насыщенный день. Но задача родителей — правильно распределить нагрузку»,

— говорит Елена Бухмастова.

Специалист советует обращать внимание на программу школы уже при выборе учебного заведения. А если ребенку трудно совмещать учебу с допобразованием, обращаться к школьным психологам и в администрацию школы. Они помогут выстроить индивидуальный маршрут ребенка. Также родители не должны перекладывать на ребенка свои амбиции и желания, нужно следовать интересам самого школьника, тогда он будет переносить дополнительные нагрузки легче.