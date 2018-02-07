/ В Еткуле началось судебное разбирательство над московским куратором «группы смерти»

Подсудимый принес извинения и раскаялся в содеянном.

В Еткульском суде сегодня, 7 февраля, рассматривают дело куратора «группы смерти». Илью Сидорова обвиняют в доведении до самоубийства неопределенной группы лиц, в том числе девочки-подростка из Еткульского района. Заседание началось с вопроса к подсудимому. Он сказал, что осознает произошедшее.

Раскаиваюсь и прошу прощения. — сообщил Илья Сидоров.

На судебное заседание «куратор» пришел в сопровождении мамы. Оба были в капюшонах, стараясь спрятать лицо. Сидоров также надел темные очки, скрывающие глаза. На вопросы журналистов он не реагировал, за подсудимого говорил адвокат.

Сидоров находился под подпиской о невыезде. С мамой девочки мы общались на территории храма. Она приняла извинение. — рассказал сайту «Первый областной» адвокат.

Судебное заседание продолжится в 15:00. Сейчас неизвестно, будет ли рассмотрено дело в особом порядке и вынесут ли сегодня Сидорову приговор.

Прямую трансляцию из зала суда смотрите ЗДЕСЬ.

Напомним, в начале июня в Москве задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в доведении до самоубийства южноуральской школьницы из Еткульского района. По предварительной информации, он представился куратором «группы смерти» и постепенно подводил пострадавшую к последнему заданию. Девочка попыталась отравить себя таблетками, но ее спасли. Подозреваемого доставили в Челябинскую область, избрали меру пресечения. По информации МВД России, в «группу смерти», администратором которой являлся арестованный, входили 32 подростка. Он мог влиять и на них. Позднее из Москвы в Челябинск доставили еще одного подозреваемого. Его также арестовали на 2 месяца, следствие продолжается.