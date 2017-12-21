/ Россияне предпочли встретить Новый 2018 год дома

4% и вовсе отказались от торжества.

За полторы недели до Нового года россияне успели определиться, где встретить праздник. Они оказались консервативны в этом вопросе: 78% намерены слушать бой курантов в родных стенах. Гостем на торжестве окажется каждый десятый. 3% выедут из города, а 4% и вовсе не хотят встречать Новый год. Они совершенно не потратились на праздник. Большинство же успело распорядиться частью семейного бюджета.

В преддверии 2018-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения выросли на 15%: сумма средних расходов составляет 14 299 рублей (с 12397 рублями в прошлом году). По ответам 86% респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 301 рубль, по оценкам 90% на новогодний стол — 4 596 рублей, по ответам 51% на походы в театр, ресторан, детскую елку — 4 402 рубля. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ВЦИОМ.

Напомним, по данным Росстата челябинцы заплатят 5832 рубля за полный новогодний набор. Сами горожане оценивают свои траты в 17,5 тысяч рублей. Это половина средней зарплаты. На целую зарплату можно два раза отпраздновать Новый год или приготовить 104 салата «Оливье». Другой вариант — 233 порции «Сельди под шубой».