/ Куница потревожила жителей ЧМЗ

Жители Челябинска сняли хищника на видео.

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Неожиданный гость посетил сегодня, 13 мая, жителей Металлургического района Челябинска. Ранним утром маленький хищник забрался на дерево во дворе жилого дома в поисках еды. Местные жители предположили, что голодным зверьком оказалась куница. Челябинцам удалось снять бесстрашного хищника на видео.

Вот эта наглая, голодная мордаха разворошила сегодня в 5 утра сорочье царство, тем самым перебудив половину дома. — написала пользователь сообщества «Подслушано ЧМЗ» Ольга Волкова.

Напомним, ранее челябинцы обнаружили на дороге сбитого суслика. Грызуна передали зоозащитнику Карену Даллакяну. После «больничного» суслик очень быстро скрылся в зарослях и к спасителям больше не вышел.