/ Куница потревожила жителей ЧМЗ

Жители Челябинска сняли хищника на видео.
Неожиданный гость посетил сегодня, 13 мая, жителей Металлургического района Челябинска. Ранним утром маленький хищник забрался на дерево во дворе жилого дома в поисках еды. Местные жители предположили, что голодным зверьком оказалась куница. Челябинцам удалось снять бесстрашного хищника на видео.
Вот эта наглая, голодная мордаха разворошила сегодня в 5 утра сорочье царство, тем самым перебудив половину дома. — написала пользователь сообщества «Подслушано ЧМЗ» Ольга Волкова.
Напомним, ранее челябинцы обнаружили на дороге сбитого суслика. Грызуна передали зоозащитнику Карену Даллакяну. После «больничного» суслик очень быстро скрылся в зарослях и к спасителям больше не вышел.