Что закрыто? Что открыто, но не для всех? Куда брать билеты, чтобы все точно состоялось? Сколько нужно денег на отпуск в этом году? Как отдохнуть, в конце концов? На эти вопросы мы искали ответы вместе с директорами челябинских турагентств.
Общее условие для всех направлений — ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета. Этот документ, ставший не менее важным, чем паспорт, — символ лета-2021.
Турция
Главное преимущество — прямой перелет.
Самолеты летают из Челябинска и из Екатеринбурга. Да, бывает, что вылеты переносят из одного города в другой, но туристы это терпеливо принимают, ибо Турция в этом сезоне — единственная зарубежная страна, куда самолет летит по счастливому сценарию «из пункта А в пункт В», без всяких других остановок, пересадок и без многочасового трансфера от аэропорта до отеля.
«99,9 процента туристов в этом году выбирают Турцию. Нынешним летом это самый реальный и, пожалуй, самый комфортный способ отдохнуть», — полагает директор турагентства «Сусанин» Анатолий Гуревич.
Другое, не менее важное преимущество — цена. Тур на две недели семье из трех человек в отеле 4-5* обойдется примерно в 150-180 тысяч рублей. Нынешним летом это дешевле, чем в Краснодарском крае — разумеется, если мы сравним отели той же категории с опцией «все включено».
«При этом мы понимаем, что по уровню инфраструктуры, качеству детского сервиса, питанию турецкие отели, конечно, превосходят даже самые крутые отечественные. Бывает, что по каким-либо причинам отменяют обратный рейс, и тогда туристам приходится брать дополнительно еще один день, но это, как правило, не проблема», — комментирует директор турагентства «Азбука мира» Диана Мухамедьярова.
«Глубина продаж турецких направлений невелика: август и сентябрь почти не бронируют, потому что ситуация может измениться в любой момент. Это все хорошо усвоили в этом сезоне», — добавляет руководитель туристического направления компании «Пегастур» Станислав Коротченко.
Египет
Лететь на Красное море только через Каир, и это минус.
Хотя федеральные информационные агентства уже официально сообщали, что между президентами наших стран достигнута принципиальная договоренность о восстановлении авиасообщения, чартеров пока нет.
Сейчас до курортов приходится добираться трансфером из столицы, а это семь-девять часов на автобусе, то еще приключение. Стоимость трансфера входит в тур. Если хочется более индивидуального комфортного передвижения, скажем, на автомобиле — нужно доплачивать.
Учитывая это неудобство, египтяне снижают стоимость отдыха: в сравнении с турецким вариантом (при прочих равных — трое, на две недели, отель 4-5*, вылет из Челябинска) — от 130 тысяч рублей.
Краснодарский край
Здесь объявили о тотальном запрете отдыха в отелях для всех невакцинированных граждан, и бронирование остановилось.
«Была такая плотность народа — на пляжах стоять было негде. Конечно, у них вспышка. Край надо было срочно разгружать. Как мы поняли, Штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией следит, чтобы коечный фонд был заполнен не больше, чем наполовину. Руководители поняли, что угроза эпидемии реальна. Поэтому ввели жесткие ограничения и 22 июня открыли Турцию», — рассуждает Диана Мухамедьярова.
До открытия турецкого направления цены в отелях Краснодарского края были в два раза выше прошлогодних: если в 2020 году недельный тур на двоих с завтраком и ужином стоил 45-50 тысяч рублей, то в 2021-м точно такой же пакет — 70-80 тысяч рублей). После 22 июня российский юг потерял остатки привлекательности, цены пошли вниз.
Сейчас можно купить горящий тур и вдвоем улететь на девять дней в Анапу за 39 тысяч рублей. Наши собеседники предполагают, что отдых на Черном море будет дешеветь и дальше.
Теперь условия чуть смягчили. До 31 июля можно приезжать только с ПЦР-тестом, с 1 августа либо с прививкой от коронавируса, либо с подтверждением перенесенной инфекции, либо отдыхающий должен поставить первую прививку на месте, через три дня после прилета.
Как утверждают наши собеседники, в этом сезоне разобрана и забронирована «вся Абхазия», причем, поток туда увеличился в два-три раза. В курортной республике тоже подняли цены, и теперь стоимость отдыха в самом ближнем зарубежье сопоставима с ценами в Сочи.
Крым
Пока требуется только ПЦР-тест, но с 16 июля по указу губернатора города Севастополя его будет недостаточно. Чтобы заселиться, потребуется сертификат о прививке или справка о наличии антител.
Крым не так трещит от толп туристов, как Сочи, Лазаревское, Анапа и Туапсе. Он все же проигрывает по сервису и курортным удобствам приморским городам Краснодарского края. Здесь нет привычных онлайн-сервисов такси, доставки еды, сетевого ритейла. Не всегда можно рассчитаться карточкой, а снять наличку — проблема, банкоматов крайне недостаточно.
«Яндекс-такси не работает. В основном, частный извоз. Общепит разный, много самых простых столовых, но в ресторанах чек, в среднем, выше челябинского. Скажем, паста — около 500 рублей. Google Pay и Apple Pay не работают. Netflix тоже под санкциями, так что сериальчики подождут. И наши мобильные операторы включают роуминг, как будто ты находишься за границей: мобильный интернет — 300 рублей в день,» — рассказывает недавно вернувшаяся из Фороса челябинка Татьяна Пелленен.
Единственный отель в Крыму, сопоставимый по классу с лучшими турецкими отелями, — Mriya Resort&Spa 5*. Отдых для семьи из трех человек на две недели в этом отеле будет стоить 1 миллион 273 тысячи рублей.
«Пожалуй, в Крыму больше нет отелей, которые можно было бы сравнить с четырех-пятизведными турецкими, это единственный. Цены там очень чувствительные, но проблема с местами даже сейчас», — комментирует Станислав Коротченко, компания «Пегас Тур».
Европа и не только
Из Челябинска или Екатеринбурга можно улететь напрямую только в Грецию и на Кипр. Сегодня появилась новость, что есть разрешение на рейсы в Испанию и Азербайджан. Причем, на Кипр можно найти варианты перелета за 15 тысяч рублей туда и обратно.
«Авиакомпанией „Победа“ без багажа, с маленьким легким рюкзачком, можно слетать очень бюджетно на Кипр,» — рекомендует Станислав Коротченко.
Конечно, нужен ПЦР-тест либо документ о прививке. Еще один тест ПЦР нужно будет сделать на Кипре (30 евро). В Греции достаточно российского теста.
Все остальные, доступные россиянам зарубежные направления — Болгария, Словакия, Черногория, Марокко, Хорватия, Сербия, Армения, Азербайджан — стали всерьез дороже (из-за билетов на самолет, прежде всего). Это во-первых. Во-вторых, лететь можно и пять, и восемь, и 25 часов: одна-две пересадки, стыковки, часы в залах ожидания... В-третьих, авиасообщение стало крайне непредсказуемым.
«На Европу спроса практически нет. Ситуация, когда люди запланировали поездку, купили билеты, оформили отпуск, собрали чемоданы и получили сообщение об отмене рейса, стала обычной для этого сумасшедшего сезона. С перелетами у нас второй год такой дурдом. Да, деньги возвращают, но отпуска нет», — рассказывает Диана Мухамедьярова, компания «Азбука мира».
Но есть и хорошая новость. В страну Албанию, например, можно прилететь без визы и без единой справки.