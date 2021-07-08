Куда поехать в отпуск летом-2021

Рассказываем о самых востребованных и реальных вариантах. На июль, потому что про август никому ничего неизвестно

Что закрыто? Что открыто, но не для всех? Куда брать билеты, чтобы все точно состоялось? Сколько нужно денег на отпуск в этом году? Как отдохнуть, в конце концов? На эти вопросы мы искали ответы вместе с директорами челябинских турагентств.

Общее условие для всех направлений — ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета. Этот документ, ставший не менее важным, чем паспорт, — символ лета-2021.

Турция





Главное преимущество — прямой перелет.

Самолеты летают из Челябинска и из Екатеринбурга. Да, бывает, что вылеты переносят из одного города в другой, но туристы это терпеливо принимают, ибо Турция в этом сезоне — единственная зарубежная страна, куда самолет летит по счастливому сценарию «из пункта А в пункт В», без всяких других остановок, пересадок и без многочасового трансфера от аэропорта до отеля.

«99,9 процента туристов в этом году выбирают Турцию. Нынешним летом это самый реальный и, пожалуй, самый комфортный способ отдохнуть», — полагает директор турагентства «Сусанин» Анатолий Гуревич.

Другое, не менее важное преимущество — цена. Тур на две недели семье из трех человек в отеле 4-5* обойдется примерно в 150-180 тысяч рублей. Нынешним летом это дешевле, чем в Краснодарском крае — разумеется, если мы сравним отели той же категории с опцией «все включено».

«При этом мы понимаем, что по уровню инфраструктуры, качеству детского сервиса, питанию турецкие отели, конечно, превосходят даже самые крутые отечественные. Бывает, что по каким-либо причинам отменяют обратный рейс, и тогда туристам приходится брать дополнительно еще один день, но это, как правило, не проблема», — комментирует директор турагентства «Азбука мира» Диана Мухамедьярова.

«Глубина продаж турецких направлений невелика: август и сентябрь почти не бронируют, потому что ситуация может измениться в любой момент. Это все хорошо усвоили в этом сезоне», — добавляет руководитель туристического направления компании «Пегастур» Станислав Коротченко.

Египет

Лететь на Красное море только через Каир, и это минус.

Хотя федеральные информационные агентства уже официально сообщали, что между президентами наших стран достигнута принципиальная договоренность о восстановлении авиасообщения, чартеров пока нет.

Сейчас до курортов приходится добираться трансфером из столицы, а это семь-девять часов на автобусе, то еще приключение. Стоимость трансфера входит в тур. Если хочется более индивидуального комфортного передвижения, скажем, на автомобиле — нужно доплачивать.

Учитывая это неудобство, египтяне снижают стоимость отдыха: в сравнении с турецким вариантом (при прочих равных — трое, на две недели, отель 4-5*, вылет из Челябинска) — от 130 тысяч рублей.

Краснодарский край





Здесь объявили о тотальном запрете отдыха в отелях для всех невакцинированных граждан, и бронирование остановилось.

«Была такая плотность народа — на пляжах стоять было негде. Конечно, у них вспышка. Край надо было срочно разгружать. Как мы поняли, Штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией следит, чтобы коечный фонд был заполнен не больше, чем наполовину. Руководители поняли, что угроза эпидемии реальна. Поэтому ввели жесткие ограничения и 22 июня открыли Турцию», — рассуждает Диана Мухамедьярова.

До открытия турецкого направления цены в отелях Краснодарского края были в два раза выше прошлогодних: если в 2020 году недельный тур на двоих с завтраком и ужином стоил 45-50 тысяч рублей, то в 2021-м точно такой же пакет — 70-80 тысяч рублей). После 22 июня российский юг потерял остатки привлекательности, цены пошли вниз.

Сейчас можно купить горящий тур и вдвоем улететь на девять дней в Анапу за 39 тысяч рублей. Наши собеседники предполагают, что отдых на Черном море будет дешеветь и дальше.

Теперь условия чуть смягчили. До 31 июля можно приезжать только с ПЦР-тестом, с 1 августа либо с прививкой от коронавируса, либо с подтверждением перенесенной инфекции, либо отдыхающий должен поставить первую прививку на месте, через три дня после прилета.

Как утверждают наши собеседники, в этом сезоне разобрана и забронирована «вся Абхазия», причем, поток туда увеличился в два-три раза. В курортной республике тоже подняли цены, и теперь стоимость отдыха в самом ближнем зарубежье сопоставима с ценами в Сочи.

Крым

Пока требуется только ПЦР-тест, но с 16 июля по указу губернатора города Севастополя его будет недостаточно. Чтобы заселиться, потребуется сертификат о прививке или справка о наличии антител.

Крым не так трещит от толп туристов, как Сочи, Лазаревское, Анапа и Туапсе. Он все же проигрывает по сервису и курортным удобствам приморским городам Краснодарского края. Здесь нет привычных онлайн-сервисов такси, доставки еды, сетевого ритейла. Не всегда можно рассчитаться карточкой, а снять наличку — проблема, банкоматов крайне недостаточно.

«Яндекс-такси не работает. В основном, частный извоз. Общепит разный, много самых простых столовых, но в ресторанах чек, в среднем, выше челябинского. Скажем, паста — около 500 рублей. Google Pay и Apple Pay не работают. Netflix тоже под санкциями, так что сериальчики подождут. И наши мобильные операторы включают роуминг, как будто ты находишься за границей: мобильный интернет — 300 рублей в день,» — рассказывает недавно вернувшаяся из Фороса челябинка Татьяна Пелленен.

Единственный отель в Крыму, сопоставимый по классу с лучшими турецкими отелями, — Mriya Resort&Spa 5*. Отдых для семьи из трех человек на две недели в этом отеле будет стоить 1 миллион 273 тысячи рублей.

«Пожалуй, в Крыму больше нет отелей, которые можно было бы сравнить с четырех-пятизведными турецкими, это единственный. Цены там очень чувствительные, но проблема с местами даже сейчас», — комментирует Станислав Коротченко, компания «Пегас Тур».

Европа и не только

Из Челябинска или Екатеринбурга можно улететь напрямую только в Грецию и на Кипр. Сегодня появилась новость, что есть разрешение на рейсы в Испанию и Азербайджан. Причем, на Кипр можно найти варианты перелета за 15 тысяч рублей туда и обратно.

«Авиакомпанией „Победа“ без багажа, с маленьким легким рюкзачком, можно слетать очень бюджетно на Кипр,» — рекомендует Станислав Коротченко.

Конечно, нужен ПЦР-тест либо документ о прививке. Еще один тест ПЦР нужно будет сделать на Кипре (30 евро). В Греции достаточно российского теста.

Все остальные, доступные россиянам зарубежные направления — Болгария, Словакия, Черногория, Марокко, Хорватия, Сербия, Армения, Азербайджан — стали всерьез дороже (из-за билетов на самолет, прежде всего). Это во-первых. Во-вторых, лететь можно и пять, и восемь, и 25 часов: одна-две пересадки, стыковки, часы в залах ожидания... В-третьих, авиасообщение стало крайне непредсказуемым.

«На Европу спроса практически нет. Ситуация, когда люди запланировали поездку, купили билеты, оформили отпуск, собрали чемоданы и получили сообщение об отмене рейса, стала обычной для этого сумасшедшего сезона. С перелетами у нас второй год такой дурдом. Да, деньги возвращают, но отпуска нет», — рассказывает Диана Мухамедьярова, компания «Азбука мира».

Но есть и хорошая новость. В страну Албанию, например, можно прилететь без визы и без единой справки.