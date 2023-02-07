Крупнейшую на Урале мечеть построят в Тракторозаводском районе Челябинска

Здание сможет принимать до 900 прихожан

Главную соборную мечеть Челябинска построят в Тракторозаводском районе на улице Героев Танкограда. Проект одобрен «Челэкспертизой», сообщается на официальном сайте единого госреестра.

Согласно проектной документации, здание мечети будет четырехэтажным, включая подвал. Там оборудуют молельные залы для мужчин и женщин, которые вместят почти 900 человек, библиотеку, кабинеты администрации муфтията Челябинской области, а также школу медресе для просвещения молодого поколения.

Площадь мечети составит более пяти тысяч квадратных метров, а высота минарета — 60,7 метра. Она станет главной в Челябинске и крупнейшей на всем Урале. Точная дата окончания строительства мечети пока не называется.

Напомним, строительство мечети стартовало в августе 2019 года: тогда глава региона Алексей Текслер и глава регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев заложили первый камень. В качестве застройщика выступает региональное подразделение муфтията «Духовное управление мусульман Челябинской области».

В конце октября в Красноармейском районе завершили строительство мечети в честь участкового Равиля Бердыкаева, который был зверски убит в 2016 году на Ямале.