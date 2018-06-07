/ «Кровавая» лужа на проезжей части испугала жителей Златоуста

Красная жидкость просочилась из колодца.

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Жители Златоуста оказались напуганы «кровавой» лужей, растекшейся по проезжей части. Вода красного цвета сочилась из колодца на дороге, пузырилась и растекалась дальше, к перекрестку.

Людей поспешили успокоить: это не последствия преступления, а всего лишь подкрашенные канализационные воды.

Эта работа производится совместно с водоканалом. Таким способом определяется утечка на участках. Специалисты запустили специальные примеси, чтобы обнаружить течь. На проблемном месте проявилась вода с красителем. Значит, здесь требуется ремонт. Для жителей никакой опасности это не представляет. — пояснил сайту «Первыйобластной» главный инженер управляющей компании ЖЭК № 3 Руслан Шагимарданов.

Напомним, в ноябре 2017 года из-за необычного цвета воды переживали жители Кыштыма. В их реке позеленела вода. Жители решили, что цвет изменило ядовитое вещество. Однако, как позже объяснили в администрации, причиной стал безопасный краситель. С его помощью выявляли утечку на тепловых сетях. Проблемное место находилось как раз рядом с рекой, и часть красителя попала в водоем.