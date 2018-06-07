/ «Кровавая» лужа на проезжей части испугала жителей Златоуста

Красная жидкость просочилась из колодца.
Жители Златоуста оказались напуганы «кровавой» лужей, растекшейся по проезжей части. Вода красного цвета сочилась из колодца на дороге, пузырилась и растекалась дальше, к перекрестку.
Людей поспешили успокоить: это не последствия преступления, а всего лишь подкрашенные канализационные воды.
Эта работа производится совместно с водоканалом. Таким способом определяется утечка на участках. Специалисты запустили специальные примеси, чтобы обнаружить течь. На проблемном месте проявилась вода с красителем. Значит, здесь требуется ремонт. Для жителей никакой опасности это не представляет. — пояснил сайту «Первыйобластной» главный инженер управляющей компании ЖЭК № 3 Руслан Шагимарданов.
Напомним, в ноябре 2017 года из-за необычного цвета воды переживали жители Кыштыма. В их реке позеленела вода. Жители решили, что цвет изменило ядовитое вещество. Однако, как позже объяснили в администрации, причиной стал безопасный краситель. С его помощью выявляли утечку на тепловых сетях. Проблемное место находилось как раз рядом с рекой, и часть красителя попала в водоем.