Крестильный храм кафедрального собора в Челябинске откроют через месяц

Художники и строители перешли на круглосуточный режим работы

Бригада мастеров собора Рождества Христова в Челябинске в ускоренном темпе завершает все приготовления перед первой литургией в нижнем храме. О последних днях строительных работ рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

Команда из 70 человек сейчас занимается деталями отделки и росписей. Лучшие мастера со всей страны уже установили иконостас, мозаику и украсили своды библейскими сюжетами. Сейчас рабочие заканчивают работать над залом церковных совещаний и кельями.

Освящение и первое богослужение в крестильном храме пройдут 28 апреля, в Вербное воскресенье. Службу возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В этот день в храме откроется экспозиция картин из собраний Челябинского государственного музея изобразительных искусств.