Крещение Господне отметят православные верующие 19 января

Вспоминаем историю праздника и развенчиваем популярные мифы

В воскресенье, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне, или Богоявление. В этот день верующие вспоминают таинство крещения Иисуса Христа в реке Иордан и, подобно ему, сами окунаются в проруби. Корреспондент ИА «Первое областное» разобралась в истории праздника, его сути, а также узнала, как священнослужители относятся к традиции окунаться в прорубь.

История праздника

Согласно евангельским писаниям, пророк Иоанн Предтеча крестил людей в реке Иордан. И однажды для совершения этого таинства к нему пришел Иисус Христос. После того, как пророк крестил его в Иордане, «отверзлись» небеса, и на Христа сошел святой дух в виде голубя. В этот момент раздались слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Таким образом Иоанну и всем, кто в тот момент находился около реки, было указано на божественную сущность крестившегося.

Смысл праздника

Крещение Господне — это двунадесятый, то есть один из важнейших православных праздников, отмечают в Челябинской епархии. Второе его название — Богоявление: в момент крещения Христа бог явил себя в трех ипостасях.

«В видимых и доступных для человека образах была явлена святая троица: голос — бог-отец, голубь — бог-дух святой, Иисус Христос — бог-сын. С момента крещения началось общественное служение Иисуса Христа, его искупительный подвиг, который завершился смертью на кресте и воскресением»,— рассказали ИА «Первое областное» в Челябинской епархии.

Кроме того, в момент крещения Христос явил себя миру как обещанный пророками Мессия.

Традиции и обычаи

Главная традиция Крещения Господня — освящение воды. Ее освящают одним и тем же чином накануне праздника, в крещенский сочельник, а также в сам праздник. Освящают воду в храмах и на водоемах, где оборудуют иордани.







Крещенскую воду называют великой агиасмой, что с греческого языка переводится как «святыня». Считается, что она обладает чудесными свойствами: исцеляет и душу, и тело. Поэтому ее не растрачивают по пустякам, а принимают во время болезней, наносят на больные места. Также освященной водой окропляют жилые помещения и вещи. Употреблять ее можно в течение всего года.

А вот то, что в праздник Крещения вся вода становится святой — и та, что течет в кранах, и на водоемах — миф, сообщил старший священник челябинского кафедрального собора Рождества Христова, иеромонах Алексий Загороднов.

«Вода освящается только там, где над ней совершается специальный чин, читаются особые молитвы. Вся остальная вода святой не является»,— развеял популярный миф иеромонах Алексий.

Еще одна традиция праздника — погружение в освященную прорубь. Многие верующие уверены в том, что это освободит их от грехов. Однако отец Алексий Загороднов уточнил, что это не церковный, а народный обычай, и купание в праздник Крещения не смывает грехи.

«Раньше люди, желающие стать христианами, принимали таинство крещения именно в этот праздник. Сейчас это таинство совершается регулярно, но традиция погружаться в прорубь именно в праздничный день осталась. Однако такие купания не предписываются церковным уставом, а грехи смываются только таинством крещения, которое совершается один раз в жизни. Также освобождает человека от грехов таинство покаяния»,— уточнил иеромонах Алексий.

Кроме того, окунаться зимой в ледяную воду без последствий для здоровья могут только здоровые и подготовленные к этому люди. В противном случае можно получить инфаркт и другие тяжелые заболевания.



Если вы все-таки решили окунуться в праздник Крещения, то тут можно посмотреть, где размещены купели.

Накануне праздника, вечером 18 января, в храмах проводят всенощное бдение. В сам праздник проходит литургия, духовенство облачается в белые ризы.

Народные приметы

Праздник Крещения Господня отмечается почти в самой середине зимы, и в это время в России обычно всегда было очень холодно. Так появилось словосочетание «крещенские морозы». В этом году сильных морозов не ожидается: в ночь на 19 января по области будет около −19 градусов, днем в ряде районов ожидается около −5 градусов.

Сохранились и различные поверья. Например, если в полдень в праздник на небе синие облака — год будет урожайным. А если прорубь на иордани полна воды — весной ожидается сильное половодье.

Материал создан ИА «Первое областное»