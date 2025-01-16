От тромбоза до инфаркта: челябинцам напомнили про опасность крещенских купелей

Ледяная вода способна причинить вред

На Крещение тысячи жителей региона захотят проверить свою силу духа, окунувшись в купели. Но стоит ли ради этого рисковать здоровьем? Для некоторых людей купание в ледяной проруби, иордани, — смертельно опасно. Об этом предупреждают врачи.

Категорически нельзя купаться в ледяной воде людям с хроническими болезнями сосудов и сердца, с гипертонией и аритмией, пережившим инфаркт и инсульт.

«Перепад температур вызывает спазм сосудов, за которым следует головокружение и тошнота. Это могут ощутить на себе даже полностью здоровые люди. Если у вас есть проблемы с сосудами, сердцем, последствия крещенских купаний могут быть довольно серьезными», — говорит врач Челябинского областного центра медпрофилактики Адрей Потапов.

Из-за спазма сосудов сердечники могут потерять сознание, в худшем случае — заработать тромбоз и инфаркт.

Стоит быть осторожными и пациентам с хроническими заболеваниями ЛОР-органов — такими, к примеру, как средний отит.

«Переохлаждение может привести к обострению заболевания. Обострения хронического воспалительного процесса могут быть внутричерепные, орбитальные и другие», — замечает ЛОР-врач, кандидат медицинских наук Анна Кочеткова.

Также в ледяную воду нельзя погружаться, если у человека ест болезни ЖКЖ, диабет, эпилепсия или неврит, при онкологии, аллергии на холод. Не стоит заходить в воду простуженным людям — купание только усугубит ситуацию.

Не стоит купаться беременным и кормящим женщинам, людям старше 65 лет и тем, кто недавно перенес тяжелое заболевание. Не рекомендуют окунать в прорубь и ребятишек. Система терморегуляции у детей несовершенна, они гораздо чувствительнее к экстремальным температурам.

«Организм ребенка только формируется, он не готов к этой процедуре. Это стресс для каждого органа и системы», — предупреждает главный педиатр Челябинской области Галина Киреева.

Как видим, список довольно пространный. Если вы сомневаетесь, лучше посоветоваться с врачами, которые вас ведут.

Даже челябинские моржи призывают земляков относиться к купанию в проруби с осторожностью.

«Конечно, главное в этом деле — настрой: подходить к проруби нужно с верой, что ледяная вода добавит тебе здоровья. Но если вы не готовились к моржеванию, окунутся достаточно один раз. Не стоит погружаться», — говорит заместитель председателя общественной организации «Оптималист» Елена Волкова.

В Челябинске межу тем готовят 5 крещенских купелей.