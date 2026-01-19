Крещение Господне отметили в исправительных колониях Челябинской области

В ГУФСИН считают, что такие мероприятия помогают в нравственном воспитании осужденных

В исправительных учреждениях Челябинской области прошли мероприятия, посвященные Крещению Господню. Осужденные участвовали в богослужениях, слушали духовные беседы и совершали традиционное омовение в специально оборудованных купелях, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

Так, в исправительной колонии № 11 в Копейске более 50 осужденных выразили желание окунуться в иордань после торжественного богослужения. На мероприятии также наградили победителей епархиального литературного конкурса — им вручили им дипломы и книги.

К празднику присоединились и осужденные к принудительным работам. Они посетили один из челябинских храмов.

«Участие в праздничных богослужениях и обрядах способствует духовно-нравственному развитию, приобщает к историческому и культурному наследию страны, формирует уважение к традициям», — отметил значимость этих мероприятий начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области Андрей Симонов.

Между тем студенты из Африки окунулись в крещенскую купель в Челябинске — так они знакомятся с традициями России.