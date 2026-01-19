Студенты из Африки окунулись в крещенскую купель в Челябинске

Так они знакомятся с традициями России

В праздник Крещения Господня несколько тысяч челябинцев и гостей города по традиции окунулись в ледяные купели. Среди них были и те, для кого русская зима — явление экзотическое. Группа иностранных студентов ЮУрГУ решила не просто наблюдать, а на собственном опыте познать одну из самых суровых и красивых русских традиций.

В университете учатся молодые люди из Египета, Колумбии, Анголы, Эфиопии и других стран. Знакомство с русской культурой — часть их студенческой жизни. Но крещенское купание — это особый, добровольный экзамен на смелость. В этом году испытать себя решились шестеро студентов.

Хайле Бизуалем Деста из Эфиопии окунается уже во второй раз.

«В прошлом году я узнала про эту традицию и решила попробовать. Было страшно, но ощущения были классные, поэтому я здесь снова», — поделилась Хайле.





В Эфиопии тоже есть ритуальные омовения, но не в такой мороз.

«Здесь все совсем по-другому, и мне это интересно. Когда я отправила родным видео с первого раза, они были в шоке», — рассказывает Хайле.

Студент из Колумбии, выйдя из купели, с восторгом признался: «Это первый раз, когда я сделал это. Мне понравилось. Это интересный опыт!»





По словам сотрудника международного отдела ЮУрГУ Анны Моториной, в университете обучается около двух тысяч иностранных студентов. Они вовлечены в культурные обычаи нашей страны и сами проявляют желание познакомиться с ними поближе.