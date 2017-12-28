/ Джеки Чан поздравил газету «Копейский рабочий» с Новым годом

Он с коллегами по голливудскому цеху стал участником ежегодного флешмоба.

Газета «Копейский рабочий» не теряет популярность среди звезд Голливуда. Под Новый год ознакомиться с ее содержанием решили еще несколько западных актеров. Самый известный среди них — герой боевиков Джеки Чан. На фотографии, которую прислали в редакцию «КР», он держит выпуск газеты, посвященный зиме.



В конце года, — новое письмо. На этот раз с газетой сфотографированы Дастин Хоффман, Мэтт Деймон и Чарли Ханнэм. Мы не успеваем следить за всеми киноновинками, поэтому имена некоторых актеры оказались незнакомы сотрудникам редакции. Фильмографии Джины Родригез, Беллы Хиткот и Блейк Лайвли пришлось искать в интернете, причем все они оказалась довольно обширными. — рассказывает редакция «Копейского рабочего».

Напомним, старейшая газета Копейска уже успела побывать в руках у таких звезд Голливуда, как Леонардо ДиКаприо, Анжелина Джоли, Ричард Гир, Стивен Спилберг, Джонни Депп, Кейт Уинслет, Брюс Уиллис и Дензел Вашингтон, а также Уилл Смит, Хелен Миррен и Николь Кидман. Перед Днем победы звездный список пополнили Морган Фримен и Бен Аффлек. В октябре к ним присоединились Роберт Паттинсон, Риз Уизерспун, Пенелопа Круз, Колин Фаррелл и Мэтт ЛеБлан.