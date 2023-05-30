В Челябинске 3 июня закроют две улицы из‑за Всероссийского молебна о Победе

В этот день в собор доставят частицу мощей Георгия Победоносца

Всероссийский молебен о Победе станет поводом к дорожным изменениям в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения введут на двух центральных улицах — Работниц и Кыштымской. В грядущую субботу, 3 июня, в областной центр доставят частицу мощей великомученика Георгия Победоносца. Верующие смогут прикоснуться к святыне и помолиться за защитников Родины, передает ИА «Первое областное».

Движение для транспорта закроют на участке улицы Работниц от Свердловского проспекта до Каслинской. Также недоступным для автомобилей станет участок на Кыштымской от Калинина до Работниц. Время ограничения — с 7 часов утра до 8 часов вечера.





Сделано это для обеспечения безопасности верующих. В этот день в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32) состоится встреча ковчега с мощами Георгия Победоносца. После встречи, которая начнется в 9:00, митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет Божественную литургию с Всероссийским молебном о Победе. До 20:00 верующие смогут посетить храм, чтобы прикоснуться к святыне и помолиться за наших бойцов.

Частица мощей христианского святого посетит более сотни городов России, чтобы верующие по всей стране смогли участвовать в молебне. Этот молебен стартовал еще 6 мая на Поклонной горе по благословению патриарха Кирилла.

Сейчас в Челябинске введены разные дорожные ограничения практически во всех районах города. Все из-за начавшегося дорожного сезона и работ, организованных коммунальщиками на сетях. Подробный актуальный перечень закрытых участков улиц можно найти в материале Первого областного информагентства.