/ Мейн-куны и манчкины соревновались за приз на юбилейной международной выставке кошек

Хозяева показали любимых питомцев судьям-экспертам.

Международная выставка кошек состоялась в начале декабря на Южном Урале. За приз соревновались сибирские коты, мейн-куны, шотландцы, сфинксы, манчкины. Принесли и непородистых, но очень красивых кошечек. Хозяева признаются: каждый кот уже побеждал несколько раз на выставках разного формата. Готовят их к кошачьим соревнованиям с самого детства, но жизнь питомцев дома практически не отличается от жизни других котов и кошек, не участвующих в выставках. Главное, чтобы они подходили под мировые стандарты.



Это международная выставка кошек. Она необычна, потому что нашему клубу, первому на Урале, 30 лет. Мы работали, не зная правил и стандартов, крутились, как могли, и вот теперь удачно получается. Достаточно хороший уровень животных сегодня. На выставке присутствует около 25 пород. Породы, признанные БЦФ, принимают участие в соревновании. В каждой из них мы выбираем лучшего. Потом выбирается лучшая десятка, и расставляется по местам. Если кошка сидит спокойно на столе, эксперт сравнивает животное со стандартами этой породы. — рассказала сайту «Первый областной» эксперт выставки Надежда Флегонтова.

Познакомиться с котами и кошечками, ставшими участниками выставки, можно в нашем фоторепортаже.

