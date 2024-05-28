«Костный цемент» избавляет от боли в спине челябинских пациентов

Серию мастер-классов провел нейрохирург из Москвы

Около 10 процентов южноуральцев живут с болью в спине. Чтобы вернуть таким пациентам свободу движения, нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы выполняют редкую операцию — вертебропластику. Межпозвоночные диски заливают специальным «костным цементом», который укрепляет тело поврежденного позвонка и избавляет пациента от боли, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

На этой неделе три операции по вертебропластике в стенах ЧОКБ провел московский доктор — нейрохирург НМИЦ имени Бурденко Виталий Сычев.

Одна из пациенток, Светлана Липина, работает в школе. Свой рабочий день женщина проводит на ногах. Год назад она начала замечать, что стоять и ходить стало сложно: в спине то и дело появляются боли.

«Сначала „простреливало“ одну ногу, потом вторую. После этого боли начались в пояснице и стали подниматься выше», — рассказывает Светлана.

Женщина пробовала лечиться таблетками и народными средствами, но облегчения это не принесло. Болезнь прогрессировала, не давала покоя.

На МРТ у Светланы нашли гемангиому — опухоль из сосудов, которая заняла три четверти позвонка. Опухоль давила на нервы и вызывала сильнейшие боли. Помочь учителю взялись в Челябинской областной больнице.

«Пациентов с такой патологией около 10 процентов от всего населения. Не каждому нужна подобная операция, но сегодняшним пациенткам она поможет», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

Одной из женщин устранили проблему в грудном отделе позвоночника, еще двоим — в поясничном отделе. Все вмешательства провели без разрезов, через небольшие проколы.

«Сегодняшняя серия малоинвазивных операций проведена с применением новейшего российского оборудования», — замечает нейрохирург Виталий Сычев.

Восстановление будет быстрым, а эффект от лечения — стойким.