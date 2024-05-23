В Челябинске провели первую операцию по лечению болезни Паркинсона

Вмешательство позволяет сократить тремор рук

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В четверг, 23 мая, в Челябинске впервые прошла операция по лечению болезни Паркинсона. 62-летнего пациента из Коркино оперировали тюменские и челябинские врачи. Это абсолютно новый формат совместной работы профильного Федерального центра и ведущей клиники региона — когда «мозговой центр» находится в ФЦ Тюмени, а непосредственные участники процесса выполняют все манипуляции в Челябинске, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Пенсионер из Коркино Юрий Пост 15 лет живет с неприятным недугом.

«Когда нервничаю, то обе руки трясутся. Есть приходится левой рукой. А писать левой я так и не научился. Таблетки пью, но они мне не помогают. Врачи предложили провести операцию. Я надеюсь, что мне станет лучше», — говорит Юрий.

Перед вмешательством пациенту проводят компьютерную томографию головы. Данные обрабатывают в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени и при помощи специальной программы планируют ход операции на мозге. Далее через небольшое отверстие размером в 2 мм в череп заводится тоненький электрод, который будет воздействовать на проблемные зоны.

«Во время операции пациент находится в сознании. С помощью специального устройства мы находим область, на которую будем воздействовать. Эффект вмешательства виден уже на операционном столе», — говорит врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Иван Шелягин.

Первую операцию проводили две операционные бригады тюменских и челябинских врачей. Еще одна группа работала в Тюмени. Директор тюменского ФЦ лично руководил процессом в операционной.

Болезнь Паркинсона достаточно распространенное заболевание. Чаще всего его выявляют у людей старше 60 лет.

«К сожалению, это прогрессирующее заболевание, которое приводит к инвалидизации. Поэтому консервативная терапия и последующее хирургическое лечение направлены на социальную адаптацию пациентов», — говорит главный нейрохирург Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

Сейчас операции по лечению болезни Паркинсона выполняют только в крупнейших медицинских центрах. Новая схема, которую применили в Челябинске, позволяет проводить операции на периферии.