/ 1,2 миллиарда бюджетных рублей удалось сэкономить правительству Челябинской области

Дефицит изменен в соответствии с фактическими доходами региона.

В Челябинской области скорректировали бюджет. Областному правительству удалось сократить дефицит на 1 миллиард 235 миллионов рублей. Соответствующие корректировки в областной закон о бюджете утвердили депутаты законодательного собрания.



Сокращение планового размера дефицита областного бюджета предусматривается в связи с уточнением ожидаемого исполнения расходов в текущем году. — отметил первый заместитель министра финансов Челябинской области Антон Прыгунов.



С учетом внесенных уточнений параметры областного бюджета на 2017 год составляют по доходам — 141 миллиарда 180 миллионов рублей, по расходам — 142 миллиарда 449 миллиона рублей. Дефицит — 1 миллиард 268 миллионов.

Напомним, ранее в Законодательном собрании Челябинской области прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на ближайшие 3 года, с 2018 по 2020 год. В статьи расходов, предварительно, вошли средства на поддержку населения, решение вопросов благоустройства, средства на школьные учебные пособия и другое. Окончательное принятие бюджета запланировано на 21 декабря текущего года.