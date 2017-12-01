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/ 150 миллиардов рублей лягут в основу бюджета Челябинской области на 2018 год

150 миллиардов рублей лягут в основу бюджета Челябинской области на 2018 год

Треть сумма пойдет на образование, спорт и культуру.
сегодня в 11:58
  |  Общество

Бюджет Челябинской области до 2020 года рассчитало правительство региона. Законодательное собрание утвердило документ в перво чтении. По нему уже в 2018 году регион готов выделить 150 миллиардов рублей. По словам председателя ЗСО Владимира Мякуша, эта сумма беспрецедентно высокая. Только на образование, культуру и спорт вместе пойдет 55,7 миллиарда рублей.

Основными направлениями расходов, по-прежнему, остаются выполнение всех мер социальной поддержки населения области, включая дальнейшую реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, в том числе и переселение граждан из аварийного жилья. Речь также идет и об обеспечении социальных государственных гарантий в части получения качественных образовательных услуг, развития инфраструктуры школ и детсадов, улучшения качества и обеспечения доступности медицинской помощи населению области, совершенствование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. — прокомментировал Владимир Мякуш.

Физическая культура и спорт — 2,2 миллиарда рублей;
социальная защита — 53,6 миллиарда рублей;
инфраструктурное и экономическое развитие — 23,6 миллиарда рублей;
дорожный фонд — 11,9 миллиарда рублей;
капитальное строительство — 5,7 миллиарда рублей;
сельское хозяйство — 2,5 миллиарда рублей;
здравоохранение — 13,4 миллиарда рублей;
охрана окружающей среды — 7,9 миллиона рублей.

Кроме того, с 2018 до 2025 года областной бюджет выделит 94,3 миллиона рублей на снижение объемов стоков в Аргазинское водохранилище, реконструкцию и ремонт гидротехнических сооружений — 114,8 миллиона рублей. В 2020 году на рекультивацию ТКО выделят 1 миллиард рублей.

Добавим, что объем трансфертов составит 73,4 миллиарда рублей, дотации — 5,7 миллиарда, реализация переданных полномочий будет поддержана 51,3 миллиардами рублей, а объем субсидий — 16,4 миллиарда рублей.

Окончательное принятие бюджета запланировано на 21 декабря.

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