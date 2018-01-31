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Военные корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря

Эсминец и фрегат направляются в Румынию.
вчера в 16:21
  |  Общество

По решению командования НАТО в воды Черного моря вошли два корабля Альянса. Эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep, по имеющейся информации, направляются в сторону Румынии. Российские власти сочли этот жест как провокацию.

Это ничем не прикрытые провокационные действия, любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря — это демонстрация силы. Вся эта игра «бицепсов» рассчитана в первую очередь на европейский и американский электорат, который должен быть уверен, что НАТО — это «владыка моря», а русские должны испугаться и присмиреть. — прокомментировал РИА Новостям депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Объединенное военно-морское командование НАТО сообщило об этом в Твиттере, там же размещены фотографии военных кораблей.

Стоит отметить, что военные суда США и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море, но с началом кризиса на востоке Украины их «визиты» участились. По конвенции Монтре от 1936 года находиться дольше 21 суток им там не положено.

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