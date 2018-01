/ Военные корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря

По решению командования НАТО в воды Черного моря вошли два корабля Альянса. Эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep, по имеющейся информации, направляются в сторону Румынии. Российские власти сочли этот жест как провокацию.

Это ничем не прикрытые провокационные действия, любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря — это демонстрация силы. Вся эта игра «бицепсов» рассчитана в первую очередь на европейский и американский электорат, который должен быть уверен, что НАТО — это «владыка моря», а русские должны испугаться и присмиреть. — прокомментировал РИА Новостям депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Объединенное военно-морское командование НАТО сообщило об этом в Твиттере, там же размещены фотографии военных кораблей.

Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships HMS Duncan and TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today | #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05