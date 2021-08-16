В Копейске отменили концерт в честь Дня города

Часть праздничных мероприятий 29 августа не состоится из-за эпидемиологических ограничений

Как сообщает пресс-служба администрации, концерт в честь Дня города не состоится. Ежегодно вечерние праздничные мероприятия собирают около 10 000 человек. Но из-за новых рекомендаций Роспотребнадзора мероприятие с таким количеством участников сейчас провести невозможно.

Отменена только вечерняя программа — самая массовая часть праздника. Утренние и дневные мероприятия пройдут по плану, но потоки горожан разделят: почетных граждан города поздравят в Копейском краеведческом музее, молодоженов — в местном ЗАГСе, а мероприятия в честь новорожденных проведут в родильном доме городской больницы.

Несмотря на ограничительные меры, праздничный салют состоится.

Ранее из-за ограничительных мер также отменили концерт на Дне города в Южноуральске.